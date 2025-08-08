El inesperado mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone tras su decisión de dejar atrás su carrera: “Tenés el coraje de...”

En los últimos días comenzó a circular la versión de que Gianluca Simeone habría optado por alejarse del fútbol profesional a los 27 años para comenzar una nueva etapa como representante de jugadores. Esta decisión estaría vinculada a su deseo de establecerse de forma permanente en Argentina junto a su pareja, Eva Bargiela, con quien está esperando su primer hijo.

Gianluca Simeone y Eva Bargiela están esperando su primer hijo. (Instagram)

Aunque el propio Gianluca aún no hizo declaraciones al respecto, fue su madre, Carolina Baldini, quien se encargó de confirmarlo a través de un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

El tierno mensaje de Caro Baldini para su hijo Gianluca Simeone

“Orgullosa de vos por tener el coraje de seguir tus sueños, de seguir tu intuición, de querer trabajar, de progresar, orgullosa de vos por tener el coraje de dar un giro a tu vida, de jugártela”, expresó la exmodelo en sus historias de Instagram.

Luego, compartió una reflexión sobre los desafíos que implica tomar decisiones importantes: “Las cosas, como todo en la vida, pueden salir bien o mal; lo importante es intentarlo. Como siempre decimos nosotros, el apellido a veces te hace las cosas más fáciles, y a veces más difíciles, te juzgan más, tenés que dar el ejemplo y a la primera equivocación te masacran”.

El tierno mensaje de Caro Baldini para su hijo Gianluca Simeone.

Finalmente, cerró su mensaje con una declaración cargada de amor y admiración: “En fin, estoy escribiendo esto no para defenderte, sino porque soy simplemente una mamá orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo”.

Gianluca Simeone y Eva Bargiela están viviendo una etapa muy especial en sus vidas, ya que se preparan para convertirse en padres por primera vez. En las últimas horas, la modelo —que ya transita el tercer trimestre de su embarazo— dio a conocer el nombre que eligieron para su futuro hijo: Faustino.