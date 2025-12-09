El Indio Solari reapareció en un recital y conmovió a sus fans con sus palabras: “Son los mejores del planeta”

No hay dudas, de que Carlos “Indio” Solari es uno de los cantantes más populares del país con millones de fanáticos y sus canciones son clásicos que se siguen escuchando. El artista se mantiene alejado de los escenarios y en total perfil bajo desde que anunció su enfermedad. Este fin de semana reapareció en un recital y causó la euforia de todos.

El cantante recibe constantemente el cariño de su público y a pesar de mantenerse lejos de la exposición como son las redes sociales y la televisión, reapareció en un show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado que tocó en el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata.

La banda acompaña al ídolo hace décadas, por lo que el público vibró, cantó y gritó cada canción de la misa ricotera. En medio de la euforia, el Indio Solari estuvo en las pantallas por medio de un video que enloqueció a los fans.

Indio Solari en su estudio Luzbola. (Instagram @indiosolarioficial)

La aparición del Indio Solari en un show que enloqueció a los fans

“Me acompañaron durante ese tiempo hasta que la Providencia quiso que se cruzara conmigo un par de cositas que me impiden… Ya saben ustedes de qué hablo, que no me permiten estar ahí y subir al escenario“, comentó el ídolo del rock ante el aplauso de sus fans y haciendo referencia al Parkinson, la enfermedad que le prohíbe subir a los escenarios.

“Pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy con ustedes, escuchando porque estoy ahí y lo voy a estar haciendo. Toda esta cháchara era para decirles algo simple, que es que los quiero mucho, los respeto mucho como público“, agregó el cantante e hizo emocionar a sus seguidores.

Por último, el cantante cerró con un elogio al público y ante los aplausos y cánticos: “Son de los mejores del planeta y les mando un abrazo a todos, les agradezco mucho”.