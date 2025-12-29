El Hospital Alemán emitió un nuevo parte sobre Christian Petersen: “Secreto médico”

Christian Petersen continúa con su recuperación en el Hospital Alemán de Buenos Aires, adonde llegó trasladado en avión sanitario el pasado viernes. Si bien desde la institución emitieron un comunicado insistieron con que mantendrán la confidencialidad por respeto al paciente y su familia.

El parte médico con fecha de este lunes comunicó que el chef continúa internado en “unidad coronaria” y “bajo control médico permanente”.

Nuevo parte médico de Christian Petersen. (Captura de pantalla).

“Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable”, indica el texto, que no brinda grandes detalles del estado pero, considerando los primeros informes que se conocieron cuando estaba internado en Neuquén, se presume positivo.

“En el marco de su seguimiento médico, se prevé la realización de estudios complementarios en las próximas 48 horas, de acuerdo con los protocolos habituales de atención”, agrega el texto.

En tanto señalaron que se mantendrá la reserva que se había decidido tener en el hospital patagónico, por expreso pedido de la familia. “El Hospital Alemán de Buenos Aires preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”, indican. “No se brindarán mayores precisiones sobre su evolución médica”, subraya el comunicado firmado por el director médico del hospital, Dr. Norberto Mezzadri (MN 51454).

La evolución de Christian Petersen

Christian Petersen se descompensó en pleno ascenso al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, el pasado 12 de diciembre. A partir de la afección cardíaca presentó una falla multiorgánica.

Recibió atención primaria en un hospital de Junín de los Andes y luego fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Allí estuvo 10 días en terapia intensiva, hasta el pasado viernes 26, que fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires.

“En la tarde de ayer (viernes), luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad”, comunicaron desde el Alemán el sábado 27.