Revelaron el extraño pedido que hizo Christian Petersen antes de descomponerse en el volcán Lanín

El estado de salud de Christian Petersen continúa siendo tema de debate y preocupación en los medios y en las redes sociales. El reconocido chef se descompensó mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín, en Neuquén, y desde entonces se conocieron nuevos detalles sobre lo ocurrido antes del ascenso.

En las últimas horas, se reveló un extraño pedido que Petersen habría realizado previo a iniciar la actividad en la montaña. La información fue comunicada por la Asociación Argentina de Guías de Montaña y difundida por la periodista Pía Shaw en el programa A la Barbarossa.

El comunicado oficial tras el incidente en el Lanín

Según detalló el escrito oficial, se realizó un chequeo previo del equipo y de las condiciones para el ascenso, tal como establecen los protocolos habituales. En ese contexto, el propio Petersen manifestó una solicitud particular que llamó la atención del equipo.

De acuerdo al comunicado, “durante el chequeo previo del equipo, el propio Petersen manifestó requerimientos particulares, entre ellos la necesidad de realizar el trayecto caminando en silencio”. Este pedido fue evaluado por la organización antes de dar inicio a la excursión.

Cómo se adaptó la excursión al pedido del chef

Frente a esta solicitud, los responsables de la actividad resolvieron modificar la dinámica del ascenso. Tal como se aclaró en el texto oficial, se decidió que el chef avanzara de manera individual, aunque “siempre acompañado por un guía cercano y bajo supervisión permanente”.

Desde la Asociación Argentina de Guías de Montaña remarcaron que esta decisión descartó cualquier versión que indicara que Christian Petersen haya estado solo durante el recorrido.

Seguridad y supervisión durante el ascenso

Además, el comunicado subrayó que en ningún momento Petersen quedó sin control profesional y que la excursión se desarrolló respetando los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de actividades en alta montaña.

En ese sentido, también se ratificó la presencia de un médico dentro del grupo que realizaba la excursión, un factor que fue tenido en cuenta al momento de autorizar la actividad en el volcán Lanín.