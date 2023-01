El horóscopo de todos los signos para hoy, miércoles 25 de enero

El horóscopo, basado en la astrología, es un método para obtener predicciones sobre lo que depara para cada signo del zodíaco en el amor, la salud y el dinero.

Te contamos qué tienen previsto los astros para hoy, miércoles 25 de enero, para todos los signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El horóscopo de todos los signos para el miércoles 25 de enero

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

El Sol y Júpiter formarán hoy una constelación muy armónica y que para ti va a ser claramente favorable, lo que no significa que las cosas te caigan del cielo. Te espera un día armonioso y de suerte, pero al mismo tiempo un día bastante movido. Debes sujetar más tu temperamento porque te podrías encolerizar con facilidad.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Vas a tener un día especialmente inspirado y favorable para los asuntos laborales y financieros, sobre todo para los segundos. Las iniciativas que tomes van a ser bastante certeras e inspiradas. Es un día de recoger frutos, pero también de sembrar sobre tierra fértil para que así puedas continuar recogiendo frutos en el futuro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Estás en un momento de cambios y giros repentinos de los acontecimientos. En realidad se trata de un momento muy bueno para ti aunque tú no lo veas de ese modo. El destino te sacará de un camino que no te conviene, aunque tú creías lo contrario, y te va a llevar a otro mucho mejor, pero eso lo acabarás viendo más adelante.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Hoy se formará una constelación muy armónica y benéfica, entre Sol y Júpiter, que te va a devolver la esperanza y la ilusión. Que esto sea solo algo pasajero o se consolide en tu corazón solo depende de ti. En realidad esta armonía planetaria lo único que va a hacer es ayudarte a que conectes de nuevo con lo mejor que hay en ti.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Hoy te espera un día de éxito y alegrías, pero no solo porque te vayan a salir bien algunas cosas en tu trabajo o la vida social, sino sobre todo porque lograrás poner en fuga a tus enemigos, o alguno de ellos en particular, imponerte sobre aquellos que te envidian y conspiran contra ti a tus espaldas. Todo sucederá según tus deseos.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

La buena disposición de planetas como Sol y Júpiter en tu caso te traerá sobre todo ayudas inesperadas. Otro u otros harán por ti aquello que tú no puedes hacer, incluso aunque no se lo pidas. Se abrirán puertas que tú necesitabas abrir, pero te era imposible hacerlo por ti mismo. El destino va a hacer justicias a tus esfuerzos.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Vas a tener un día especialmente favorable o inspirado para los asuntos materiales y financieros, y al mismo tiempo recibirás ayuda en estos ámbitos. Esfuerzos e iniciativas del pasado van a dar fruto en estos días, incluso es probable que hoy mismo, y el destino te quitará obstáculos o acelerará la llegada de las buenas noticias.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Hoy el día no te va a salir todo lo bien que deseas o esperas, incluso podría cerrarse con un balance más bien negativo, pero aunque tú no lo veas esto puede tener su lado bueno, tal vez te estás obstinando en un camino que no es el que más te interesa y estás ignorando otras posibilidades que a la larga te convienen mucho más.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Tu planeta regente, Júpiter, se hallará hoy muy benéfico y poderoso, en armonía con el Sol. Esto te va a impulsar a un gran cambio o un importante giro en tu destino, algo muy positivo para ti y que necesitabas desde hace tiempo, aunque tal vez no eras del todo consciente. Ese cambio podría ser en el trabajo o tu vida íntima.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

No dejes que las emociones negativas te dominen, que te paralicen o saquen lo peor de ti. Si se te pone todo muy cuesta arriba es porque tal vez no estás en el camino adecuado. Hoy es un día bastante positivo según los astros, y si las cosas se te tuercen quizás te estén dando el mensaje de que ese camino no te lleva adonde quieres.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

El día de hoy te trae éxito o victoria con esfuerzo y lucha, pero que también será fruto de tu habilidad. A veces la lucha no se hace blandiendo una espada sino sobre todo con habilidad e inteligencia, tú llevas bastante tiempo esforzándote por alcanzar un objetivo y al fin llega al momento de que veas tu sueño convertido en realidad.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

No des oído a los miedos y preocupaciones, ahora debes seguir adelante porque tienes muy cerca una importante victoria. Das demasiada importancia a tus enemigos y todos los que quieren cortarte el camino y, sin embargo, no reparas en lo que vales y todo lo que puedes llegar a conseguir. Hoy debes correr un riesgo pero te alegrarás.