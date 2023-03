El horóscopo de todos los signos para hoy, jueves 16 de marzo

El horóscopo, basado en la astrología, es un método para obtener predicciones sobre lo que depara para cada signo del zodíaco en el amor, la salud y el dinero.

Te contamos qué tienen previsto los astros para hoy, jueves 16 de marzo, para todos los signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El horóscopo de todos los signos para el jueves 16 de marzo

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

No todo el mundo está preparado para reconocer la sensibilidad del otro, no demuestren lo suyo en donde saben que no se predisponen a comprender. Llega a ustedes una noticia alentadora en el plano laboral. Conocer los códigos de este mundo para sufrir menos los va a ayudar arianos puros. Alivianen. Momento de color: melón.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Imaginan algo de alguien de su entorno laboral que no es demasiado acertado. Corroboren las cosas antes de tomar ciertas decisiones o actitudes de las que luego se arrepentirían. El amor los sorprenderá con planteos que no esperaban. Aceptar nuestros errores es aceptar y proponerse crecer. Siempre estamos a tiempo. Momento de color: Calipso.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Resuelven algo que los mantenía intranquilos. Sus movimientos económicos deberán estar más controlados, traten de gastar lo imprescindible. Un amigo les acerca una propuesta que es muy posible que les interese. Hacer las cosas cuando podemos pero teniendo la intención de hacerlas. Momento de color: amarillo tenue.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

En su hogar con novedades que les generarán alivio en el campo económico. El trabajo seguirá dejándoles buenos contactos, aprendan a ver la conveniencia de las cosas. Buscar siempre lo positivo en las cosas que vivimos. Logran conciliar con alguien de su entorno que les dará gran alegría interna. Momento de color: verde agua.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Se sugestionan por situación similar que viven personas de su entorno. Su compromiso sentimental es alto, pero sepan separar las cosas. Admiten un error que cometió ante alguien que los quiere mucho. La sinceridad y el perdón son leyes universales que al asumirlas generan una paz interior inigualable. Momento de color: violeta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

La capacidad de mediar que ustedes tienen frente a los inconvenientes de los demás los hará solucionar un problema importante en el área de sus trabajos. La sabiduría debe ser transmitida sin sentirse sabio. Les hacen un ofrecimiento en el plano de las actividades, observen bien los beneficios y las contras. Momento de color: turquesa.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Sentirán la obligación de devolver un favor a persona que los ayudó mucho en otro momento. Dar es sublime. Hay una expectativa nueva en el área de las actividades que puede resultar muy positiva. Apelen a su poder de decisión sin temor, a la típica indecisión libriana. Momentos divertidos en familia. Momento de color: celeste.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Una actitud de moderación en el plano afectivo atemperará los ánimos. No se atormenten con situaciones dolorosas del pasado que sólo servirían para complicarse. Superar y asimilar las dolencias nos hace crecer espiritualmente. Aprender a dejar de lado si fuera necesario las experiencias negativas. Momento de color: coral.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Se clarifica una situación que no era fácil definir. Un llamado que los preocupa en el plano afectivo los hará tomar una decisión acertada. Admitan sus errores frente a quien les plantea la realidad. No es muy fácil la aceptación pero es más difícil para uno la negación, no ver es retrasar la superación de las cosas. Momento de color: lila.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Día inquietante debido a ciertos cambios que ocurrirían en el trabajo. La necesidad de cambio en su parte interior los hará empezar a decidir cosas que antes no se animaban ni siquiera a pensar. A todo lo que nos haga mejorar deberíamos abrirle nuestras puertas. Saber que ser feliz es posible y muy necesario. Momento de color: zafiro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Acepten invitación al diálogo por parte de allegados aunque estén ajustado de tiempo. Logran conocer personas en el ámbito laboral que podrían favorecerles. Una indicación muy precisa los hará actuar con inteligencia. La astucia y la inteligencia emanadas desde una buena actitud es una combinación perfecta. Momento de color: perla.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Lo importante del día será una reunión que podría tener con personas con las que debería arribar a un arreglo. Momento positivo para firmas, acuerdos, conversaciones importantes. La buena voluntad nos evita complicaciones innecesarias, la actitud positiva frente a los demás y a las cosas nos otorga parte del triunfo. Momento de color: sol.