El ganador de La Voz Argentina vende el auto que se ganó para pagar dos operaciones: qué problema de salud tiene

La Voz Argentina 2025 fue uno de los realities más visto y convocados del país. El ganador de esta edición fue Nicolás Behringer del team Luck Ra, que no solo se consagró el campeón, sino que se llevó dinero en efectivo, un auto y la firma para grabar un disco. En las últimas horas, el joven contó que vende el vehículo del premio.

El día que terminó el programa, Nicolás se llevó 70 millones de pesos, un contrato con Universal y un auto 0 KM Volkswagen Tera. Ahora, el artista anunció que puso a la venta el auto porque debe realizarse dos operaciones y necesita el dinero.

Nicolás Behringer, ganador de La Voz Argentina.

“Como muchos saben, voy a vender el auto Volkswagen Tera Outfit que me gané, pero no les conté las tres razones principales, y estoy seguro que la tercera los va a sorprender y les va a servir también”, comentó Nicolás en su red social.

El problema de salud del ganador de La Voz Argentina por el que vende su auto

“Número 1: un auto es un pasivo ¿Qué significa esto? Un activo te da dinero, un pasivo te lo quita. Por lo que, para mí, puedo utilizar de activo meramente pedir un Uber y ya está. Ahí entra la razón número 2: todo lo que yo tengo, literal, me entra en un auto que puedo pedir en cualquier lado, así que pagar todos los impuestos y cosas que tienen que ver con el pasivo que es el auto, en este momento y no me sirve porque no lo uso totalmente para generar ingresos y no lo necesito“, agregó el ganador de La Voz Argentina.

“Razón número 3 y la más importante: cuando yo quise dedicarme a estudiar canto, me dijeron que básicamente lo que yo quería hacer era como que alguien que tuviera la mitad de su cuerpo paralizado quisiera dedicarse a hacer carreras. No me detuve y fui igual por eso. Aprendí por mi cuenta”, expresó sobre el problema de salud.

En referencia a su salud, Nicolás contó: “Me hice los estudios para ver cómo podía hacer y, al momento de hacerme los estudios, también busqué una manera de ver cómo se podía corregir eso, y básicamente me tengo que hacer una septoplastia y una amigdalectomía”.

“¿Qué son estas dos operaciones? La primera sirve para corregir el tabique interno, que lo tengo desviado. Me está punzando una parte que hace que todo esto lo tenga inflamado de manera crónica y no pueda respirar de este lado, y cada vez que me resfrío, toda la mucosa que tiene que drenar, a mí se me va al oído entonces me agarra otitis de manera crónica“, agregó a su relato el ganador de La Voz Argentina.

En ese sentido, contó los problemas que le provoca estas afecciones: "Vivo como con una sensación de fiebre, de gripe, de malestar. Tengo de manera crónica también mareos, vértigo, tinnitus, que es un pitido en el oído que te agarra a cada rato”.

“Si yo lo pude hacer, si yo lo puedo hacer, y cómo voy a seguir logrando millonadas de cosas, yo sé que ustedes también pueden. Habían canciones que con intentarlas ya una vez me quedaba afónico. (...) Si yo puedo, ¿por qué vos no? Así que gracias por tanto. Les voy a seguir contando lo que va pasando", cerró Nicolás Behringer.