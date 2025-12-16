El furioso descargo de Rocío Marengo tras ser señalada como “mala madre”: “Jamás me harán dudar de mi rol”

Rocío Marengo acaba de ser madre por primera vez hace poco más de una semana. La famosa dio a luz a Isidro, su primer hijo con Eduardo Fort, después de una larga lucha. El bebé de la pareja aún sigue internado mientras que ella recibió el alta.

La famosa fue protagonista de las críticas el fin de semana cuando mostró su primera salida tras ser madre. En las redes sociales, la liquidaron por salir mientras su hijo está en neonatología.

“Primera salida de mamita. Tengo la faja, pero estoy bastante bien… o creo que es mi autoestima, que se cree mil porque tengo un bebito hermoso”, contó en un video la famosa el fin de semana.

La publicación se volvió viral en X y muchos criticaron a Rocío por salir mientras su hijo recién nacido está internado. La famosa se cansó de las acusaciones e hizo un descargo.

“Mostrás un video vestida que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro, te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo”, expresó con enojo Rocío en una historia.

El fuerte descargo de Rocío Marengo tras haber sido cuestionada por salir a comer mientras su bebé se encuentra internado en neonatología. (Foto: captura de pantalla)

"Si quieren les muestro los coágulos y las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar", agregó en su descargo la famosa.

Luego, la exvedette reveló lo que pasó antes de dar a luz de manera prematura: "Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con Isi corrimos riesgo de vida. Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, si no, no se animarían a opinar",.

"Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, soy la mejor (...) Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza, Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa“, manifestó contundente Rocío tras las críticas.

Así anunció Rocío Marengo que recibió el alta, pero su bebé no

Después de una semana del nacimiento de Isidro, Rocío Marengo dio la noticia de que recibió el alta: “Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3″.

En el mismo posteo, la famosa comentó lo difícil que es irse sin su bebé: “Claramente no es nada fácil, ¡pero bebito es crack! Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo".