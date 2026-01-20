El estremecedor relato de Romina Pereiro sobre cómo fue trabajar con Roberto Pettinato: “Se me metía la camarín”

Romina Pereiro es reconocida actualmente por su profesión de nutricionista y por haberse convertido en una respetada comunicadora de esa especialidad. Sin embargo, no fue así cómo comenzó en los medios. Su irrupción se remonta a los años en que casi salía de la adolescencia y, en aquel entonces, trabajó con Roberto Pettinato.

Pereiro comenzó trabajando como modelo, luego tuvo la oportunidad de conducir en Much Music y, por esos años, aunque no especifica en dónde, compartió pantalla un tiempo con el conductor y saxofonista.

En diálogo con Ángel de Brito recordó, no de la mejor manera, aquella experiencia laboral. La de Pereiro se suma a las experiencias que debieron atravesar otras peridiodistas, conductoras y panelistas en la televisión.

Cómo fue la experiencia de Romina Pereiro trabajando con Roberto Pettinato

“Y con el que la pasaste muy mal fue con Pettinato”, le recordó De Brito para traer el tema a la mesa. Pereiro respiró profundo y lanzó un sí contudente. “Horrible. La pasé horrible. Sí, y era muy chica también”, aseguró.

Romina Pereiro

El conductor de LAM inquirió si aquella mala experiencia tuvo que ver con lo que Pettinato decía o hacía. “Por lo que hacía. Siempre se iba de manos, se metió en el camarín”, afirmó. De Brito recordó que ese tipo de comentarios los escuchó de muchas y la nutricionista subrayó: “Con todas. Ojalá que haya cambiado”.

Acerca de que si cree que alguien así pueda cambiar, indicó: “Qué sé yo, por suerte no conozco tantos así, fue la única vez que me pasó. Antes no había tanta conciencia. Yo recuerdo alguna situación así... Que la gente se reía, ¿viste? No tomaban conciencia de lo feo que una lo estaba pasando”.

Pereiro recuerda que pudo resolver la situación rápidamente, renunciando a los dos meses al programa. Lo que habla también de la injusticia que suele haber en estos casos para la víctima.