El emotivo mensaje de Camilota en medio del delicado estado de salud de Thiago Medina: “Un día más de...”

El estado de salud de Thiago Medina sigue generando gran preocupación. El ex participante de Gran Hermano permanece en terapia intensiva desde el 12 de septiembre, tras haber sufrido un grave accidente en moto. Recientemente, su hermana publicó un mensaje contundente en redes sociales.

Thiago Medina. Foto: captura pantalla

Aunque el estado de salud de Thiago continúa siendo delicado, los médicos aseguraron que se encuentra estable, lo que brinda algo de tranquilidad a sus seres queridos.

En este escenario, varios miembros de su familia recurrieron a las redes sociales para pedir apoyo espiritual y sumar cadenas de oración. Entre ellos, se destacó su hermana, Camila Deniz, quien publicó mensajes llenos de fe y optimismo.

El emotivo mensaje de Camilota para su hermano Thiago Medina

Mediante una historia en Instagram, Camilota escribió: “Hoy es un día más de lucha, de fe y de esperanza. Mi hermano sigue peleando por su vida y nosotros seguimos creyendo en un Dios de milagros”.

La ex participante de Cuestión de peso también aprovechó para expresar su gratitud por el cariño recibido en estos días: “Gracias a todos los que nos acompañan con sus oraciones y su fuerza”, escribió en una nueva publicación.

El emotivo mensaje de Camilota para su hermano Thiago Medina.

Más adelante, confirmó lo que ya había mencionado Daniela Celis, madre de las hijas de Thiago: el joven sigue sin fiebre y se encuentra en proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica. “Continúa con antibióticos. Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”, agregó.

De esta manera, la familia de Thiago reafirma su decisión de mantenerse unida y llena de fe, acompañándolo con esperanza y amor en cada etapa de su recuperación. A pesar de la difícil situación, continúan apoyándolo incondicionalmente y confían en que, con el tiempo y los cuidados necesarios, podrá salir adelante.

El mensaje de Daniela Celis sobre el estado actual de Thiago Medina

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la exparticipante de Gran Hermano compartió un mensaje en el que reveló que pudo pasar un momento junto al padre de sus hijas y dio detalles sobre su estado actual: “Recién salgo de verlo, Thiago continúa estable”, escribió, transmitiendo una mezcla de alivio y cautela.

En su publicación, Daniela también detalló algunos aspectos del estado clínico de Thiago, dejando en claro que, si bien el panorama sigue siendo delicado, hay señales que invitan a mantener la esperanza. “No presentó fiebre, se siguen realizando las curaciones de la cirugía y continúa con antibióticos”, explicó la joven, quien en los últimos días ha reiterado que está afrontando esta difícil situación con fuerza, pensando en sus hijas y en la pronta recuperación de Medina.

El mensaje de Daniela Celis sobre el estado actual de Thiago Medina.

Fiel a su estilo cercano y emotivo, la ex Gran Hermano concluyó su mensaje con un nuevo llamado al acompañamiento espiritual: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”, escribió, apelando al apoyo colectivo para atravesar este duro momento.

A pesar de las múltiples complicaciones que surgieron desde su ingreso a terapia intensiva, la familia de Thiago Medina no pierde la esperanza y continúa aferrada a la fe, pidiendo un milagro que le permita salir adelante tras el grave accidente en moto.