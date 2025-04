“Cebollitas” fue un programa infantil de mucho éxito a fines de los ’90. Contaba las andanzas de un grupo de niños que practicaba fútbol en un club de barrio. Con el tiempo y ya adultos, muchos de los actores reconocieron haber vivido agresiones y presiones desmedidas para la edad que tenían por entonces.

Marcelo Italiano encarnaba a “Sammy” en la tira y este miércoles estuvo de visita en Mediodía Bien Arriba, el programa de espectáculos que conduce Carlos Monti, recordando aquellos años y advirtiendo sobre las amenazas que recibió cuando esta realidad oculta salió a la luz.

“Cuando empezamos a hablar de esto, comenzaron las amenazas. A mí, por ejemplo, me llamaron de un número desconocido para decirme que no me convenía seguir hablando. ‘Cuidado con lo que estás diciendo, las consecuencias’, ese tipo de cosas”, le contó Italiano a Carlos Monti a la vez que advirtió que hubo otras personas que también recibieron estas amenazas.

Monti le pidió al actor que comentara de qué hablaba cuando mencionaban “malos tratos” y de quiénes provenían esas repudiables actitudes.

“Malos tratos de parte de la gente que estaba a cargo de la producción del programa, de la gente que trabajaba también en la parte técnica. Estaban trabajando con menores y claramente no estaban capacitados para hacerlo, eso era obvio. Éramos niños y los maltratos eran todos los días, en todas las grabaciones”, aseguró.

"Sammy", el personaje de Italiano en Cebollitas

El actor aseguró que había “gritos, insultos y situaciones muy violentas”. Y contó: “Me pasó estando en el estudio, cuando estábamos grabando una de las escenas del programa, que a uno de los chicos no le salía la letra, entonces entró el productor súper nervioso revoleando una silla para intimidarnos. Si no le pegó a nadie y no hubo un muerto fue de casualidad”, aseguró.

Un testimonio impactante

Uno de los panelistas del programa recordó el testimonio de Matías Boquete, otro de los actore que cuando estuvo en Cebollita tenía unos 11 años. “Cuenta que en un momento de la grabación a él no le salía la escena, la tuvieron que repetir varias veces. Finalmente cuando le sale hay una actriz adulta del elenco que le da vuelta a la cara de un bife”, detalló, a la vez que le preguntó a Italiano si recordaba aquel episodio.

Si bien el actor reconoció no acordarse o quizás no haber estado en aquella oportunidad, señaló: “No pongo en dudas lo que dijo porque era algo de verlo todos los días. No sé si todos los días le pegaban, pero la violencia era constante”.

“¿Pero cómo una actriz le va a pegar a un chico?“, se preguntó estupefacto el conductor del programa. ”Lo mismo me pregunto, Carlos", remató el actor.