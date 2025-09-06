El duro relato de Walter Nelson sobre la enfermedad que padece a los 75 años: “Tengo...”.

El espectáculo argentino cuenta con una gran variedad de figuras, y muchas de ellas provienen, por distintos caminos, del mundo del deporte. Uno de los nombres más destacados y queridos por el público es el periodista de TyC Sports, Walter Nelson.

Walter Nelson no pudo continuar su análisis del clásico... (Foto: Internet)

El reconocido relator, creador de frases icónicas que quedaron grabadas en la memoria de los aficionados, atraviesa un problema de salud complejo. Sin embargo, Nelson, quien durante años relató a la Selección Argentina, se manifestó en sus redes sociales para llevar tranquilidad y asegurar que todo está bien.

Qué enfermedad padece Walter Nelson

Walter decidió revelar que había estado padeciendo los efectos de una artrosis diagnosticada en su cadera derecha. Ya operado y comenzando el proceso de recuperación, inicialmente apoyándose en un bastón para no forzar la zona, el comunicador aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento.

“Acá saliendo del Sanatorio Agote. El miércoles me operó con todo su equipo de grandes profesionales el dr. Efraín Sánchez de una dolorosa artrosis en la cadera derecha”, comenzó contando Nelson, quien rápidamente se vio inundado de cientos de mensajes de apoyo y cariño.

Serán semanas de rehabilitación, pero Nelson espera poder volver pronto a una cabina, frente a un micrófono, relatando con sus palabras lo que observa en un partido. A sus 75 años, sigue manteniendo la misma pasión y disfrutando plenamente de su profesión.

“Todo salió muy bien, ya en casa. Quiero agradecer también a todo el personal del sanatorio Agote. A todos muchas gracias por la atención maravillosa que me brindaron”, expresó el periodista deportivo desde su cuenta de Instagram.

Al finalizar su publicación, agregó: “Ahora un par de semanas para la rehabilitación y nuevamente a trabajar”. Entre los comentarios que más se destacaron estuvo el de un seguidor, que con su habitual humor escribió: “Lo digo o no lo digo?? ¡Artrosis recontra liquidada! Te amamos Walter querido”.

A pesar del diagnóstico y la cirugía, Walter Nelson demuestra que su pasión por el periodismo deportivo sigue intacta. Con recuperación en marcha y el apoyo de colegas y fanáticos, el histórico relator se prepara para volver a las cabinas, mostrando que la edad y los obstáculos no logran frenar su amor por su profesión.