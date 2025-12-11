El duro relato de Leticia Brédice sobre su adicción a las anfetaminas: “Pesaba 40 kilos y me veía gorda”

Leticia Brédice es una actriz argentina con una amplía carrera en televisión, cine y teatro. La famosa mantiene un perfil bajo en la actualidad, y rara vez habla de su vida privada frente a las cámaras. En una entrevista reciente recordó su lucha contra la adicción a anfetaminas.

Leticia Brédice sobre su adicción a las anfetaminas

Leticia Brédice recordó su lucha contra las anfetaminas

“La comida es una fuente de placer para todos, ¿pero qué pasa cuando se transforma en una fuente de problemas? Yo pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda“, comenzó su relato Leticia en A la Tarde.

"Quería seguir tomando anfetaminas. Es una adicción muy difícil de sacar, te quita la concentración, la autoestima. Empieza la mentira, le decís a todos que comés, la comida la tirás, muchas mujeres vomitan. Con las anfetaminas sufrí muchísimo tiempo, me parecía que era la solución para que yo trabaje y se valore mi vocación, mi talento, mi cara y mi cuerpo", agregó la famosa al recordar el consumo.

Luego, la actriz habló de los mandatos: “Pasó mucho tiempo hasta que pude entender que era mi salud mental, un vacío en el pecho, desear que me quieran por el afuera, no por mi alma, solo me importaba lo que veían los otros”. Y reconoció que aún siguen los mandatos en la actualidad: “Hoy veo mujeres de 40, 50 y 60 con cuerpos anoréxicos, cuerpos flaquísimos, no dentro del espectáculo, en cualquier lugar. Nenas con las rodillas chiquititas, con el cuello delgadísimo. Empezás a esconderte y a enojarte con todos los demás. Es el mundo contra mí, es lo que demás quieren ver y lo que yo no soy”.

Asimismo, Leticia Brédice expresó sobre las consecuencias del consumo: “En los 90, si yo llegaba a decir esto era una vergüenza. Me acuerdo de que no se vendieron más porque mataron a muchas personas y no las pude conseguir más, gracias a Dios. El trastorno alimenticio que a mí me empezó a dar de ansiedad, de no conectarme, de no poder pensar, de no tener paciencia, no tener tolerancia, no ser yo, empezó a aflojar cuando no empezaron a haber anfetaminas, cuando empecé a ser yo. Y ahí me la tuve que bancar”.

En ese sentido, la actriz comentó que sus seres queridos también ejercían presión sobre ella por los cuerpos hegemónicos: “Y tenías que aguantar que un familiar te diga eso y te diga: ‘No te comas toda la pizza, o no comas todos los fideos, vamos, vos sos actriz’”.