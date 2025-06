Leticia Brédice confesó el duro momento que vive al quedarse sin trabajo a los 49 años: “Me duele mucho”.

Recientemente, varios actores y actrices han compartido con los medios su anhelo de que la ficción vuelva a la televisión. Muchos de los rostros que fueron parte de las noches y tardes de los argentinos tuvieron que ajustarse a los cambios en el mundo del entretenimiento. Una de ellas fue Leticia Brédice, quien reveló detalles de su vida más personal en Puro Show (El Trece).

El complicado momento de Leticia Brédice

En este contexto, leticia se refirió a la falta de novelas en la televisión: “Se hace muy difícil, porque todos tenemos cuentas que pagar y un deseo muy fuerte. A mí me fascina mi profesión y se me hace muy difícil. Por suerte, gracias a Dios, hago terapia todos los días, voy al gimnasio y hago natación. La realidad está brava”.

“Locas de amor fue tan lindo y emocionante. La gente me decía que esperaba los días para ver la novela. Me emociono porque la gente me decía: ‘me pasa lo mismo que a vos, soy bipolar y me enamoré de mi psiquiatra’. Yo no podía decir nada, porque era tan carne viva lo que pasaba. Es todo agradecimiento, ojalá que vuelva algo”, expresó Leticia Brédice sobre uno de los personajes y trabajos más destacados de su carrera en televisión.

Leticia Brédice fue desvinculada de la obra El Divorcio

En cuanto a su futuro laboral, dejó en claro qué camino le gustaría seguir: “A mí me encantaría ir a una plataforma, estoy dispuesta a que me contraten de cualquier plataforma. Esto es un pedido de trabajo, necesito trabajar. ¡Vamos las plataformas! Acá estoy”.

“Me duele mucho no tener trabajo, que esté cerrado el INCAA. Soy una persona apolítica, necesito trabajar y es importante que, si tengo una cámara adelante, hable de una realidad”, manifestó Leticia Brédice, visiblemente afectada. Además, se describió como una persona “apolítica”: “No me interesa quién esté en la política, me interesa lo que está pasando”.