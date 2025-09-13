El duro relato de Christian Sancho tras ser internado de urgencia que generó preocupación: “Ojalá Dios quiera que...”

Semanas anteriores, la salud de Christian Sancho había generado preocupación luego de que su pareja, Celeste Muriega, compartiera una foto del actor internado en un hospital.

Mediante una entrevista con Sola en los Bares, el galán reveló qué le había pasado y cómo se había sentido durante la atención de urgencia en el sanatorio.

Fue rarísimo porque me desperté ese sábado sintiéndome bárbaro. Venía de cenar con Celes y unos amigos; habíamos ido a comer sushi y, de repente, me levanté completamente mareado. Todo me daba vueltas y no podía ni pararme. Lo primero que pensé fue: ‘Me intoxiqué’. Pero pronto noté que no tenía la sensación de vómito típica. Entonces le dije a Celes: ‘Mirá, me está pasando esto. No siento ganas de vomitar ni de ir al baño’. Ella me llevó de inmediato a la guardia médica. Hubiese sido muy difícil estar solo; tengo una compañera maravillosa como Celes".

Christian Sancho relató su experiencia tras haber sido internado recientemente debido a un cuadro de estrés y desestabilización. El actor participó del programa Conexión Abierta de los jueves a las 15, conducido por Karim González junto al reconocido director de casting Leo Rodríguez, autor y director de la obra Mi mejor momento, que Sancho protagoniza los domingos a las 20 en el Teatro Xirgu.

Sobre el día en que se sintió mal, Christian recordó que incluso cambiarse de ropa le llevó media hora por la falta de fuerza. “Me sentía como si fuese una persona de 90 años. Estaba muy asustado y con mucho frío. Me pusieron un suero para estabilizarme y, cuando empezó a pasarme por la sangre, sentí un frío que nunca había tenido en mi vida. Le pedí a la enfermera que me tape porque pensaba: ‘Me estoy muriendo de frío’. Me empezó a agarrar sueño y dije: ‘Bueno, ojalá Dios quiera me despierte’. Eso fue a las 2 de la tarde. Gracias a Dios, a las 8 de la noche me desperté. Fueron seis horas rarísimas”.

Sancho detalló que se trató de “un pico de estrés, cansancio y deshidratación” producto de malos hábitos. “Me di cuenta de que estaba haciendo todo mal: no dormía bien, no tomaba suficiente agua y no me alimentaba como debía. Uno por querer cumplir y llegar a todos lados no mide que ya tiene 50 años. Yo a veces pienso que sigo teniendo 20, por la energía que manejo, pero el cuerpo no va a la misma velocidad que la cabeza. A partir de ese día decidí empezar a hacer las cosas de otra manera. Hay que darle prioridad a la salud, al descanso, a que la cabeza no vaya más rápido que el cuerpo. No se trata de perder humildad o respeto, sino de ordenar prioridades y bajar un cambio”, concluyó.