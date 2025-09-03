El dramático momento que vivió Belu Lucius durante un vuelo que generó preocupación: “Se descompensó...”

Belu Lucius es una influencer argentina que tiene millones de seguidores con los que interactúa todos los días y les cuenta sus momentos buenos como malos. La famosa contó la difícil situación que vivió con su mamá en un viaje.

Belu Lucius con su mamá

La influencer viajó a Estados Unidos con su hermana Emily y su mamá Silvia. La mujer se descompensó en pleno vuelo con destino a Estados Unidos, por lo que generó un momento de tensión con los pasajeros.

En primer lugar, Belu Lucius mostró una foto con su hermana y su mamá mostrando a sus seguidores que se iban de viaje familiar. En la imagen se las ve sonrientes y sentadas en los asientos.

El terrible susto que pasó Belu Lucius por una descompensación en un vuelo

“El cag... que nos pegamos Emi y yo es para escribir un libro. Esta vez, le tocó a mamá”, escribió la influencer al comenzar el relato de lo que vivieron.

El terrible susto que pasó Belu Lucius por una descompensación de su mamá en un vuelo

“Vuelo impecable, pero después de la cena y de haberse tomado su medicación para dormir, se levantó y se descompensó. Emi se dio cuenta y entre ella y la tripulación abrieron la puerta del baño“, agregó Belu sobre el momento en que su mamá se siente mal.

“Hace dos años le pasó lo mismo en un festejo de cumpleaños con sus amigas, se llama síncope vasovagal”, contó. Luego, la influencer reveló de qué trata: “Una presión arterial más baja, combinada con una frecuencia cardíaca más lenta reduce rápidamente el flujo de sangre hacia el cerebro y, en consecuencia, te desmayas”.

El terrible susto que pasó Belu Lucius por una descompensación de su mamá en un vuelo

“Lo tuvo por primera vez hace dos años y quedó muy asustada. Ahora nos pasó a las 3 arriba del avión. No hay que asustarse, pero sí hay que saber actuar”, expresó la famosa.

Belu está acostumbrada a tener problemas en sus vuelos o cuando viaja tanto ella como alguien de su familia. Hace unos días, en un vuelo con su marido, se sentía mareada por el traslado.

“Me mareo en todos lados”, comentó la famosa en ese entonces.