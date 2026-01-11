El drama que vive Maru Botana tras el escándalo con su familia: “Tiene varios problemas con...”

Maru Botana vive un momento complicado a nivel familiar y laboral. La chef y su marido fueron demandados por una exempleada en uno de sus locales. Según se supo, la mujer denunció a Bernardo Solá por hostigamiento y acoso laboral. Luego de esto, se fueron conociendo más casos y detalles.

De acuerdo a lo que contaron en LAM, la chef y su marido llegaron a un acuerdo millonario con la mujer por la denuncia que hizo. A pesar del escándalo público, Maru no habló del tema y cuida a su familia de los rumores.

Ahora, Ángel de Brito volvió a hablar del caso y reveló que la cocinera está atravesando un drama en su empresa, ya que tiene varios restaurantes no solo en Buenos Aires, sino que también en Madrid y Barcelona.

Maru Botana y su esposo. Foto: web.

Revelaron el nuevo escándalo que enfrenta Maru Botana tras la denuncia de una exempleada

Según contó el periodista, la famosa enfrenta varios problemas con sus empleados, ya que habría investigado entre ellos sobre quién filtró la información. “Tiene varios problemas. Parece que hubo algunas víctimas… No sé si por esto, pero bueno...”, contó Ángel de Brito.

“Parece que Maru tomó represaría y hubo despidos. Tiene varios quilombos con sus empleados. Por ejemplo, su mano derecha en Barcelona, un chef internacional que dicen que es buenísimo, afuera“, expresó el periodista sobre la información que llegó.

Maru Botana y Bernardo Solá

“Otro que también era su mano derecha –Jesús- afuera. Y hay otro, que se llama Toto dell Acqua. También con el equipo que la acompaña a MasterChef…Igual, buscá por otro lado. Le aclaro, por las dudas. Nos llegó desde la Justicia”, cerró picante el periodista sobre la fuente de información y el drama que vive la cocinera en sus locales.

El conductor aclaró a la chef que la información no es del entorno de ella, sino que de fuentes de la Justicia.