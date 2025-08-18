El doloroso relato de Gonzalo Valenzuela sobre la enfermedad de Silvestre, su hijo con Juana Viale: “Tres crisis seguidas”

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale tuvieron una relación de más de una década y de la cual fueron padres de Silvestre, Ringo, quien murió en el parto, y Alí. La pareja se separó en 2013. El hijo mayor de los actores fue diagnosticado con epilepsia cuando tenía 12 años, por lo que lleva extremos cuidados para preservar su salud.

Gonzalo Valenzuela. (Foto: Instagram)

A partir de la primera vez que tuvo un episodio su hijo, los padres del adolescente de 17 años se informaron sobre el tema y aprendieron a adaptarse al trastorno neurológico que padece su hijo mayor.

Gonzalo Valenzuela dio una entrevista al pódcast Código Púrpura de la Liga Chilena Contra la Epilepsia, en donde habló de su rol como padre, ya que vive en Chile, y cómo acompaña en el proceso de la enfermedad de Silvestre.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela.

Gonzalo Valenzuela reveló el duro episodio que vivió con la enfermedad de su hijo Silvestre

“Lo importante es que se conversen estas cosas”, expresó el actor chileno sobre la importancia de hablar de la enfermedad en las casas.

En cuanto a su hijo, Gonzalo Valenzuela remarcó la responsabilidad del adolescente para enfrentar su tratamiento: “Él se hace cargo de tomar su medicamento todos los días, en la mañana y en la noche, y es súper responsable, sabe que debe hacerlo constantemente”.

Asimismo, el actor contó el rol que ocupó en la vida de su hijo cuando le diagnosticaron la enfermedad neurológica: “Estuve machacando todos los días, recordándole la importancia del tratamiento”.

Gonzalo Valenzuela y sus hijos con Juana Viale

“Hay que entregarle la responsabilidad. Además, él sabe que si cumple dos o tres años sin episodios, esto baja”, contó el famoso sobre cómo su hijo asumió el control de llevar adelante estrictamente el tratamiento.

En ese contexto, Gonzalo Valenzuela recordó la vez que su hijo pasó los límites y las consecuencias que tuvo: “Terminó hospitalizado, con tres crisis seguidas por haber tomado alcohol”.

“Tiene clarísimo que en su condición hay límites que no puede cruzar y eso, como papá, me tranquiliza. No puede tomar ni una gota de alcohol, tiene claros los límites, y eso me da tranquilidad”, expresó el actor.

En la misma línea, Gonzalo Valenzuela reveló que cambio sus hábitos para apoyar a su hijo y en su casa no se consume alcohol: “No es algo esencial para nuestras vidas. Tengo que mostrarle a él que la vida puede ser igual o más entretenida”.