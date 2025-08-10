El doloroso mensaje de Mica Viciconte por la muerte del papá de Fabián Cubero: “Luca siempre recordará al abuelo”

Mica Viciconte y Fabián Cubero forman una de las parejas más consolidadas y queridas de los medios de comunicación. Llevan varios años juntos y son padres de Luca. La familia ensamblada que formaron atraviesan un doloroso momento por la muerte del papá del exfutbolista.

Estilo minimalista y moderno: Así es la “casa de los sueños” de Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Carlos Cubero murió el pasado viernes tras estar internado en un Hospital de Mar del Plata. La pareja viajó de urgencia a los pagos del exfutbolista para atravesar en familia el doloroso momento y despedir al papá de Fabián.

El triste mensaje de Mica Viciciconte para despedir a su suegro Carlos Cubero

Mica Viciconte quiso honrar a su suegro y compartió varias fotos de Carlos con el pequeño de la familia, su hijo Luca. La panelista recordó diferentes momentos entre abuelo-nieto y le dedicó conmovedoras palabras de afecto.

La despedida de Mica Viciconte a su suegro

“Gracias por tanto amor y Luca siempre recordará al abuelo presente que fuiste”, escribió Mica Viciconte sobre la relación de su hijo con el abuelo.

“Estás en nuestro corazón y sabemos que, desde otro lugar, nos seguirás acompañando”, agregó en el emotivo mensaje la famosa.

Por su parte, Fabián Cubero despidió a su papá con un conmovedor mensaje en redes sociales. “Te vamos a extrañar mucho, Pa, te amo. Hoy tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona, un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo, un padre que supo cómo guiarme, aconsejarme, que me ayudó a enfrentar nuevos desafíos, enseñarme lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona honesta, cuidar a tus amigos, todo eso y mucho más...”, escribió el exfutbolista.

Fabián Cubero despidió a su papá con un conmovedor mensaje

“Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida, vinieron a despedirte amigos de la infancia, del colegio, de fútbol, del casino, de los taxis, toda tu gran familia. Eso es lo que fuiste, un ser divino querido por todo el mundo…. Buen Viaje, Papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón", agregó en su emotivo mensaje Fabián Cubero.

De igual manera, Indiana, la hija mayor de Fabián y Nicole Neumann compartió una foto con su abuelo y escribió: “Lo que te voy a extrañar. Te amo”.