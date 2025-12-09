El dolor de Marixa Balli al confesar por qué no pudo ser madre: “Me quitó un montón de ilusiones”

Marixa Balli tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación como bailarina, vedette y cantante. La famosa volvió hace unos años a la televisión después de estar varios años alejada. La expanelista de LAM forma parte de MasterChef Celebrity, en donde muestra sus platos, ingenio y humor. Ahora habló de la maternidad y por qué no pudo cumplir su sueño.

La famosa no solo está como participante de MasterChef, sino que forma parte de la radio Pop. Y su paso por el reality que le permite mostrarse más vulnerable y expresiva por las temáticas que les toca.

La revelación de Marixa Balli sobre su deseo de ser madre

En una entrevista, Marixa habló por primera vez de su deseo de ser madre y por qué nunca pudo concretarlo. La famosa abrió su corazón y reveló en una entrevista con Nicolás Peralta: “Sí, siempre tuve esa ilusión de casarme y tener hijos. Pero no se dio“.

La famosa contó que en sus parejas de su juventud tuvo momentos en los que necesitó enfocarse en el trabajo con mayor dedicación, por lo que dejó de lado sus deseos personales. No obstante, lo que no le permitió cumplir fue el accidente que sufrió y el que se salvó de milagro.

“Después de mi accidente, lamentablemente no pude. Me dejó huellas importantes en el cuerpo y, si bien me dejó viva, también me quitó un montón de cosas y un montón de ilusiones”, comentó la bailarina y exvedette sobre el trágico accidente.

En ese contexto, Marixa Balli reveló que es un dato que casi nadie conoce de su vida: “Nunca lo dije. Y ahora empecé a decirlo porque estoy sin filtro. Estoy más sensible y me doy cuenta en las cosas que me pasan en Masterchef. Me emociono más. Tiene que ver con cambios internos, con dejar de mostrar esa coraza que tengo desde hace años”.

Asimismo, la famosa reflexionó sobre los últimos años y cómo le afecta los hechos del pasado: “Hay días que estoy bien y días que estoy más depre”.