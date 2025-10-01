El difícil momento de una participante de La Voz Argentina que generó preocupación: “En blanco”

La Voz Argentina está llegando a su final y cada vez quedan menos participantes en el reality de canto. Este es conducido por Nico Occhiato y sale al aire cada noche por Telefe. En cada programa hay emoción, alegría, humor y polémica por las decisión que toma cada jurado, ellos son: Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y La Sole.

La Voz Argentina 2025

Las etapas que ya pasaron son: las audiciones a ciegas, las batallas, los knockouts, los playoffs, y los rounds, que son varios y en cada uno va quedando eliminados participantes. En la gala del martes 30 se realizó el rounds 4 y una concursante del team Lali vivió un tenso momento en el escenario.

El reality de canto tiene mucha conexión con las redes sociales, donde el público comenta a favor o en contra de lo que deciden los jurados. Constantemente pasa de que los participantes o los coaches tengan roces por sus decisiones, y los espectadores opinen y saquen conclusiones.

El problema de Iara en la Voz Argentina que generó polémica

Iara Lombardi interpretó el tema “Sarà perché ti amo” y en medio de su perfomance se quedó callada sin reaccionar. La participante del team Lali estaba lookeada con la puesta en escena y cuando comenzó a cantar, llegó a decir unas frases y se bloqueó.

La cantante no pudo continuar y se quedó bloqueada, bajó sus brazos y hacía señal con la cabeza que no podía continuar. En ese momento en el estudio se hizo un silencio, hasta que los coaches comenzaron a cantar y aplaudir para alentarla a seguir con el tema.

Después de unos segundo, Iara se recompuso y volvió a cantar sin inconvenientes. Si bien el jurado la apoyó, en redes sociales señalaron que es la segunda vez que le pasa lo mismo y es crítico estando en etapas avanzadas.

Lali Espósito se acercó para abrazarla y le dijo: “Puede pasar” cuando terminó de cantar.

Luego, Nico Occhiato le preguntó que le pasó: “Es mucha emoción y no puedo bajar. A veces la cabeza juega en contra y pasa esto. Estoy igualmente contenta por llegar hasta acá”, comentó Iara afectada por lo que le pasó y despidiéndose del reality.

Por su parte, Nico y Lali intentaron calmarla. Mientras que Iara contó que impidió cantar: “Me fui en blanco directamente”.

En cuanto a redes sociales, ratificaron que es la segunda vez que le pasa lo mismo.