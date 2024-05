El difícil momento de salud de Belu Lucius: fue operada de un tumor en el ovario

Belu Lucius es una de las influencers que llegó a alcanzar popularidad por sus divertidos videos en las redes sociales. La famosa está muy presente en el mundo virtual donde tiene una gran comunidad de seguidores con los que comparte su vida.

En las últimas horas, Belu informó en su perfil que se iba a someter a una cirugía para que le extirpen un tumor, si bien aclaró que es benigno, agregó que el mismo tiene “pelos y dientes”. Mediante un video que subió a su canal de Youtube cuenta cómo se prepara para la cirugía y qué es lo que tiene.

Belu Lucius contó que le operaron de un tumor benigno Foto: instagram

Belu Lucius fue operada por un tumor: así fue la preparación

“Tengo un tumor, un tumor benigno, que me lo tienen que sacar hoy. Se llama teratoma y tiene pelos, dientes y cartílagos”, expresó Belu mientras se la ve en una cama de un Hospital con la bata puesta para la cirugía acompañada por su mamá y su hermana Emily.

Belu Lucius fue operada y contó cómo fue el proceso quirúrgico Foto: cap

“Mi teratoma mide 5 centímetros de diámetro, es un poco más grande que una pelota de golf. Lo tengo en el ovario derecho y me lo tienen que sacar. Hay que ver si me lo sacan por laparoscópica o si me tienen que abrir. Todavía no resolvieron eso, se van a enterar en el quirófano”, continuó explicando.

“Se los pienso mostrar el tumor. Voy a mostrar el quiste con pelos, dientes, cartílagos y dicen que cuando te lo sacan tiene un olor inmundo”, agregó con humor la famosa mientras se preparaba para ir al quirófano.

Luego en el mismo video se ve cuando Belu vuelve a la habitación postcirugía y es recibida por su mamá y hermana. “Me sacaron 6 cm de quiste. El mes pasado medía 5 cm y acaba de pasar el doctor, que ahora va a venir a hacerme las curaciones, que me dijo que en su mayoría era hueso”, comentó una vez que se le fue la anestesia y comió la cena que le trajeron en la clínica.

Según lo filmado en el video, a Belu le dieron el alta al otro día y al salir de la clínica la pasó a buscar su esposo.