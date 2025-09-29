El desgarrador recuerdo de Cris Morena a su hija Romina y su nieta Mila: “Una parte de mi vida se fue con las dos”

Hace dos meses, Cris Morena y su familia sufrió la dolorosa pérdida de Mila Yankelevich, la nena de siete años, murió tras un accidente náutico mientras se encontraba en una colonia de vacaciones en Miami. Otro duro golpe para la familia más popular de la televisión que perdió a Romina en 2010.

Cris Morena con su hijo y nieta

Mila era la segunda hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca. La familia se refugió en la contención ente ellos y bajó el perfil tras el doloroso momento. A esto se sumaron los mensajes de cariño de figuras públicas del país que los apoyaron en la desgarradora pérdida.

Cris Morena y Gustavo Yankelevich en el pasado.

Cris Morena decidió hablar en un posteo en redes sociales el 28 de septiembre, a 15 años de la muerte de Romina, la fecha coincidió con los dos meses del fallecimiento de su nieta menor.

El recuerdo de Cris Morena de su hija Romina y su nieta Mila

La productora realizó una emotiva publicación con fotos de las dos y la voz en off. Fiel a su estilo de elegir palabras profundas, reflexivas y llenas de cariño, Cris recordó a Romina y Mila en una fecha especial.

“La vida es un segundo. Y en honor a las dos, las vivo a pleno y con todo. Gracias por estar en mi alma siempre, en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila. Están en mí. Juntas podemos volar mejor. Mamá Tití”, expresó Cris Morena con la voz quebrada, mientras en el video se ven imágenes de Romina y Mila.

La imagen ilustrativa que compartió Cris Morena de su hija y su nieta

En el pie de la publicación, la productora televisiva escribió junto al emotivo video: “Ro y Mila: Hoy 28 me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro hija querida desde mi deseo más profundo y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno”.

“Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a vivir con sus ausencias. Descubrí que tengo mi corazón al 1000% y elijo cada día vivir en amor en el presente. Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor”, comentó con emoción Cris Morena.

Por último, la productora expresó conmovida por el dolor de la pérdida: “Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas... Duele y como duele… pero también son mi ‘superpoder’ porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos".