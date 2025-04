El desgarrador adiós de Marcelo Tinelli para Toti Ciliberto: “Es difícil despedirte...”

El mundo del espectáculo argentino está de luto tras el fallecimiento de Salvador “Toti” Ciliberto, reconocido actor y humorista, a los 63 años. La noticia de su muerte, ocurrida el último martes, generó una profunda conmoción entre colegas, amigos y seguidores que lo recuerdan por su carisma y talento inigualables.

Toti Ciliberto murió el pasado martes a los 63 años

Nacido el 25 de mayo de 1961 en Buenos Aires, Ciliberto creció en una familia humilde en el conurbano bonaerense. Antes de incursionar en el mundo del espectáculo, desempeñó diversos oficios: trabajó en una sedería, en una fábrica de plásticos, en un corralón y como profesor de educación física en San Martín. Su pasión por el arte lo llevó a estudiar teatro en el mítico Parakultural, espacio emblemático de la escena under porteña.

En 1992, su vida dio un giro cuando fue seleccionado para integrar el elenco de “Videomatch”, el exitoso programa conducido por Marcelo Tinelli. Allí, Ciliberto se destacó por su versatilidad y humor, dando vida a personajes memorables como “Riquelme” y la parodia del premio “Martín Fierro”. Su participación en el programa lo convirtió en una figura querida por el público argentino.

Marcelo Tinelli y Toti Ciliberto

Además de su labor en televisión, Toti incursionó en el cine y el teatro. Participó en películas como “Vivir intentando” (2003) junto al grupo Bandana, y “Brigada explosiva: misión pirata” (2007) con Emilio Disi y Luciana Salazar. En teatro, formó parte de obras como “Diferente” (2004) y “Varieté para María Elena” (2008), compartiendo escenario con reconocidos artistas.

La despedida de Marcelo Tinelli a Toti Ciliberto

A lo largo de su carrera, Ciliberto enfrentó desafíos personales, incluyendo una lucha contra las adicciones. En entrevistas, reconoció el apoyo de Marcelo Tinelli en su proceso de recuperación: “Marcelo fue uno de los que me ayudó, me llamó y me dijo: ‘Yo no voy a juzgarte, pero te quiero cuidar’. Y ahí empecé un poco a tomar conciencia”.

Larry de Clay y Pachu Peña despidieron a su amigo y compañero.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por colegas y amigos cercanos. Larry De Clay expresó en sus redes sociales: “Esta tristeza es enorme. No tengo consuelo. Volá alto, hermano. Te vamos a extrañar toda la vida”. Por su parte, Pachu Peña comentó: “Descansá en paz, Toti querido. Qué tristeza”.

Marcelo Tinelli también manifestó su pesar a través de un emotivo mensaje en Instagram: “Es difícil despedirte querido amigo Toti Ciliberto, tan presente siempre, tan amigo de tus amigos, tan cercano. Fuiste de las personas que más me ha hecho reír a mí y a miles de personas. Gracias por tantas alegrías”.