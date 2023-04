El desesperado pedido de Tamara Báez a sus seguidores por problemas financieros: sufrió perdidas millonarias

Tamara Báez se convirtió en una de las influencers más relevantes en Instagram. La ex pareja del cantante de cumbia 420, L-Gante, cuenta con miles de seguidores en la red social en la que suele compartir sus atuendos y el día a día que vive junto a su hija en común con el artista, Jamaica.

Tamara Báez no para de generar ingresos como influencer y se lo muestra a quienes la critican. / Instagram

Ahora, la joven alertó a quienes la siguen al compartir su molestia por la suspensión de su cuenta oficial en Instagram. Este hecho le significaría un importante traspié en sus ingresos económicos, ya que hace algunos días se supo que Tamara cobraría alrededor de 600 mil pesos cada posteo en la red social.

Tamara Báez Foto: Instagram/tamibaez429

“Las marcas están emocionadas, súper contentas con ella porque es una influencer real. Tiene un público dedicado, va con la ‘bendi’ a todos lados como a la peluquería, a hacerse las manos...”, detalló Virginia Gallardo en Socios del espectáculo.

Tamara Báez lejos de las redes sociales tras la suspensión de su Instagram

En las últimas horas se supo que la cuenta @tamibaez429 fue cerrada, y no precisamente por la propia Tamara. Entonces, la ex pareja de L-Gante acudió a su Facebook para avisar lo que había sucedido. “Me cerraron el insta”, anunció la mamá de Jamaica junto a un emoji de un corazón roto rojo.

Tamara Báez compartió su preocupación por la suspensión de su Instagram. / Foto: Instagram Foto: Tamara Baéz

“Suspendimos tu cuenta el 5 de abril de 2023. ¿Qué significa esto? Te quedan 180 días para expresar tu desacuerdo con esta decisión. Tu cuenta o tu actividad en ella no cumple con nuestras normas comunitarias sobre integridad de la cuenta y autenticidad. Nadie puede ver tu cuenta en Instagram y no puedes usarla”, señaló el mensaje en el que la red social le comunica a la influencer la suspensión de su perfil.

Rápidamente, sus seguidores le demostraron todo su apoyo mediante miles de mensajes intentando deducir el motivo por el cual la red social le suspendió la cuenta.

La influencer se mostró en paños menores a través de Instagram y su cuenta fue suspendida / Foto: Instagram Foto: Tamara Baéz

Así, uno de los usuarios le sugirió: “Seguro por la foto en el jacuzzi”, a lo que Tamara le respondió con un corazón roto, dando a entender que aquella idea podría ser una posibilidad por la que su cuenta fue cerrada inesperadamente.

Por su parte, Báez aseguró que la suspensión de su red social no la mantendrá alejada por mucho tiempo de sus seguidores. “En 30 días vuelvo con mi otro Instagram, no me la bajan nada”, remarcó Tamara junto a una selfie con gesto desafiante.