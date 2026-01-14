Julio Iglesias está en el centro de la polémica desde que se conoció las denuncias por abuso sexual y maltratos que realizaron dos mujeres que eran empleadas domésticas en su casa en el Caribe. Tras la noticia se conocieron situaciones comprometedoras del cantante en público con personas famosas como es el caso de Marcela Tauro.

La periodista recordó un episodio desagradable que vivió con el artista cuando le hizo una entrevista en Brasil hace muchos años. “Fue en una nota en San Pablo. Hacía tres días que estábamos pidiéndole la nota, él se iba y dijo: ‘Tengo una hora’”, comenzó su relato en Intrusos.

“Era en un lugar cerrado y había que hacerle la foto, porque era para la Revista Gente”, agregó Marcela Tauro sobre el momento. Luego de la entrevista, Julio Iglesias tuvo una actitud que puso incómoda a la periodista.

“Habla de economía, nos da consejos de economía y él, cuando termina la nota, le dice al fotógrafo: ‘Bueno’. Me agarra a mí, me da un pico. La foto es esta: pico y me sienta en la falda", comentó Marcela Tauro.

“En ese momento yo era joven y te incomoda. ¿Sabés cómo termina siendo la nota? Con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo. Y mostraron todas las fotos, hasta gracioso era en ese momento. Se ve que era su patrón", recordó la periodista sobre la polémica actitud del cantante español.

El video de Susana Giménez con Julio Iglesias que se volvió viral tras las denuncias

En medio de las denuncias, se volvió viral un video vintage de una entrevista que Susana Giménez le hizo a Julio Iglesias en 2005.

Se ve una actitud incómoda de la conductora cuando el cantante insiste en reiteradas ocasiones en darle un beso en la boca incluso cuando ella le dice “no”.

A pesar del trato cordial de la conductora, Iglesias insiste en besarla en la boca, llegando incluso a sujetarle la cabeza con ambas manos para forzar el contacto físico, mientras Susana Giménez intenta apartarse.