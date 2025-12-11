El delicado problema de salud que atraviesa Toribio, el hijo de Juana Repetto: “Tiene…”

La salud de Toribio, el hijo mayor de Juana Repetto, encendió nuevamente las alertas entre sus seguidores luego de que la actriz contara que el nene atravesó un cuadro que la llevó a acudir de urgencia a una clínica.

A través de un video íntimo, Juana relató en primera persona las horas de angustia que atravesó y reveló cuál fue el diagnóstico que preocupó a toda la familia.

La previa de Navidad de Juana Repetto y sus hijos, Toribio y Belisario.

En los últimos días, la actriz había estado en el centro de la escena por su conflicto con Reina Reech, pero ahora la atención se posó en el estado de salud de su hijo. “Acá mi niño ya está de alta y les podemos contar que todo salió bien”, expresó Juana en un video en el que aparece abrazada a Toribio.

Qué le pasó a Toribio, el hijo de Juana Repetto

Según explicó, los síntomas que presentó Toribio fueron lo suficientemente fuertes como para generarle preocupación y llevarla a buscar atención médica de inmediato. Allí le confirmaron que se trataba de paperas, una infección que suele manifestarse con inflamación de la glándula parótida, dolor y un marcado malestar general.

“Nos fuimos un poco asustados de la guardia porque tuvimos que hacer una ecografía de la parótida, que es la glándula que se inflama”, detalló. El diagnóstico despertó inquietud no solo por el cuadro en sí, sino también por las posibles complicaciones si no se aborda a tiempo.

Aun así, Juana señaló que la indicación de su pediatra le devolvió la tranquilidad rápidamente. “Hablamos con su pediatra y como él tiene el calendario de vacunas al día, me dijo que me quede tranquila, que no pasa nada”, contó, destacando la importancia de tener las vacunas al día para evitar riesgos mayores.

A pesar del miedo inicial, Juana aclaró que el cuadro de Toribio finalmente fue leve. “No tuvo fiebre, le dolió un poco y el tercer día la pediatra me dijo que haga vida normal, que se meta a la pileta”, contó, dejando en evidencia que la recuperación fue rápida y sin consecuencias.

En el video también explicó por qué decidió que su hijo se quedara algunos días en casa. “Cumplimos con el reposo por una cuestión de respeto por el contagio y demás, por eso no fue al cole en toda esta semana”, señaló la influencer, fiel a su estilo de compartir cada vivencia materna con honestidad.

La publicación no tardó en generar miles de mensajes y reacciones, tanto de seguidores como de colegas, que se acercaron para expresarle alivio y acompañamiento. No es la primera vez que un relato de Juana sobre su rol de madre se vuelve viral, y una vez más su naturalidad la convirtió en tendencia.

Con Toribio nuevamente en su rutina diaria, Juana recibe muestras constantes de cariño y asegura que lo peor ya quedó atrás. En medio de un momento personal de cambios tras su separación de Sebastián Graviotto, este episodio volvió a recordarle lo desafiante que puede ser la maternidad, sobre todo cuando la salud de los hijos está en juego.

Hoy, con su hijo totalmente recuperado, la actriz elige enfocarse en la calma y celebrar que todo terminó siendo un susto que no pasó a mayores.