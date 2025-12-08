El delicado problema de salud que atraviesa Marcelo Polino a sus 61 años

Este domingo en Intrusos, el panel quedó paralizado ante una información inesperada sobre Marcelo Polino que encendió las alertas en el ambiente. En pleno conflicto con Evelyn Von Brocke y tras la denuncia formal que presentó ante APTRA, comenzó a circular la versión de que el periodista estaría enfrentando un cuadro de salud complicado.

La situación salió a la luz mientras Santiago Sposato repasaba los detalles del adelanto de la serie sobre Moria Casán, quien filmó la escena de su ficticio cumpleaños número 80, que en realidad celebrará el 16 de agosto del próximo año, en el Palacio Paz.

Cómo está de salud Marcelo Polino

El evento reunió a figuras como Valeria Franchese, Claudia Fernández, Vicky y Stefy Xipolitakis, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Lali Espósito. En ese marco, Marcela Tauro lanzó la pregunta que muchos tenían en mente: “¿Polino cómo estuvo? ¿Está más tranquilo?”.

La contestación de Laura Ubfal cayó como un baldazo de agua fría y expuso algo que hasta ese momento nadie había mencionado públicamente: “No… está deprimidito. Está golpeado, muy golpeado, muy bajoneado. Está esperando la decisión de APTRA”.

Sus palabras dejaron al estudio en silencio durante unos instantes. La tensión entre Polino y Evelyn llegó tan lejos que el conductor presentó ante la comisión directiva de APTRA un extenso documento con pruebas que, según su propio argumento, demostrarían los ataques verbales que la periodista habría lanzado contra él en distintos programas.

Al recordar la gravedad del reclamo, Marcela Tauro añadió: “¿Viste que pidió la expulsión? Que la echen a Evelyn. Y va por eso”. Ubfal lo reafirmó sin vueltas: “Sí. Falta una semana para la decisión”. Desde Intrusos advirtieron que la interna dentro de APTRA está en su punto más crítico: la comisión está dividida y todavía no está claro si alcanzarán los votos necesarios para concretar una expulsión.

En medio de este clima, Polino aguarda el veredicto atravesando un evidente desgaste emocional. El panorama se volvió aún más tenso después del episodio que Evelyn vivió en Chile donde, según el panel, habría sufrido un cuadro de pánico, y su polémica ausencia en Bendita, donde debía cruzarse al aire con Nancy Duré.

Hoy, lo que más inquieta al mundo del espectáculo es el estado de ánimo de Marcelo Polino. “Está muy bajoneado”, repitieron en el ciclo, dejando en claro que el periodista está profundamente afectado. La resolución que APTRA dará a conocer en los próximos días será determinante no solo para su carrera, sino también para su tranquilidad personal.