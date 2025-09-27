Marcelo Polino reveló la última vez que estuvo con una mujer y dejó a todos sin palabras

Cuando se menciona a Marcelo Polino, lo primero que suele venir a la mente es su conocimiento de todos los secretos del mundo del espectáculo. Sin embargo, poco se conocía sobre su vida privada, hasta que ahora decidió mostrar su lado más íntimo.

“No tengo pareja, no tengo hijos y soy huérfano”, confesó Marcelo Polino en una entrevista con Luciana Elbusto.

Tras el fallecimiento de Antonio Gasalla, su amigo y vecino, Polino reflexionó sobre su soledad y agregó con tristeza: “No hay nadie más solo que yo”.

Sin embargo, lo mejor llegó después, cuando la periodista le preguntó sobre la última vez que estuvo con una mujer. “La semana pasada”, admitió.

En Intrusos comentaron la respuesta del chimentero, y Paula Varela aclaró: “Capaz que fue a tomar un café, porque no le preguntaron si fue íntimamente”.

Durante sus primeros años en los medios, Marcelo Polino mantuvo una relación con Carmela, la hija de Pipo Pescador, y también tuvo un romance con Alejandra, hija de Cacho Rubio, reconocido miembro de Aptra conocido por su bufanda blanca.

Marcelo Polino decidió abrir una ventana a su vida privada, mostrando un costado poco conocido más allá de su habitual rol como observador de los secretos de los famosos. Entre confesiones, recuerdos de romances y reflexiones sobre su soledad, el periodista y jurado revela un lado más íntimo y humano, que hasta ahora había permanecido lejos del foco mediático.

La experiencia paranormal que vivió Marcelo Polino

“Según una encuesta del Pew Research Center realizada en 2023, ¿qué porcentaje de estadounidenses afirmó que se ha encontrado personalmente con un espíritu o una fuerza espiritual invisible?”, preguntó la conductora.

Acto seguido, añadió: “¿Alguien se encontró con alguno acá?”, a lo que Guillermo, otro participante, respondió que sí y luego compartió detalles de su experiencia.

El joven explicó que la figura lo acompaña a todos lados, incluso después de mudarse varias veces, y que aunque antes le generaba miedo, con el tiempo se fue acostumbrando a esa presencia. “Dicen que me sigue para todos lados, mide casi 2 metros. Supuestamente, mi mamá dice que es mi tío, yo no lo sé, pero yo solo lo veo y es una sombra”, relató el participante. Luego agregó que la situación se volvió particularmente inquietante durante una salida de pesca, cuando, al buscar leña en la oscuridad de una isla, el miedo lo llevó a regresar corriendo a la casa.

Luego, el jurado de Los 8 escalones compartió un episodio que marcó profundamente su vida y lo relató de la siguiente manera: “No tuve una presencia, pero sí tuve un hecho paranormal muy significativo. Mi mamá cuidaba el parque de mi casa, falleció, había plantado un jazmín, no era la época de jazmines y el día del fallecimiento de mi mamá se abrió por única vez la flor, después se marchitó y nunca más volvió a florecer”, contó el periodista.

El hecho paranormal que relató Polino no implicó una aparición física, sino un fenómeno inesperado y simbólico que lo conectó con su madre en el momento de su partida. La flor del jazmín, floreciendo fuera de temporada y marchitándose luego, se convirtió para él en una señal de despedida y en un recuerdo imborrable. Este episodio dejó en claro cómo ciertos acontecimientos pueden trascender lo cotidiano y permanecer como un vínculo emocional y espiritual con quienes hemos perdido.