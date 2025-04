El delicado momento que atraviesa Gladys “La Bomba Tucumana” y el pedido que causó preocupación entre sus fans: “Hagan oraciones...”

En las últimas horas, Gladys “La Bomba Tucumana” rompió el silencio y habló con profundo dolor sobre la delicada situación de salud que enfrenta su pareja, Luciano Ojeda, con quien mantiene una relación desde hace ya varios años. La reconocida cantante tropical contó que a su novio le detectaron un tumor en la zona del abdomen, diagnóstico que generó una gran preocupación tanto en su círculo íntimo como en sus seguidores.

Gladys La Bomba Tucumana habló de la salud de su novio

Conmovida y visiblemente afectada por el momento que atraviesa, Gladys reveló que está acompañando a Luciano en cada paso del proceso médico, desde los estudios iniciales hasta las consultas con especialistas, y que su principal prioridad en este momento es su recuperación. “Es un golpe muy duro, pero estamos juntos en esto y le estoy dando toda mi fuerza”, expresó en un reciente reportaje.

Cuál es el estado de salud que atraviesa el novio de La Bomba Tucumana

En este contexto, Luciano Ojeda publicó varias fotos desde la clínica donde está siendo atendido, en las que se lo puede ver internado y conectado a diferentes sondas. Junto a las imágenes, buscó llevar tranquilidad a sus seguidores: “No se alarmen, son estudios de rutina”. Además, aprovechó el momento para dedicarle un tierno mensaje a Gladys La Bomba Tucumana: “No quería dejar pasar la oportunidad de decirte lo mucho que te amo mi hermosa mía @gladyslabomba18″, expresó en su cuenta de Instagram.

Poco después de que Luciano compartiera su publicación, la artista rompió el silencio en sus redes sociales y le dedicó unas emotivas palabras. Conmovida por el difícil momento que están atravesando, la cantante expresó su amor y admiración por su pareja.

“Mi amor, mi guerrero, vamos. Fuerza, mi amor, sos un gran luchador. Un hombre muy valiente. Lo estás dando todo”, escribió junto a una imagen, dejando en claro el apoyo incondicional que le brinda en esta etapa compleja de salud.

Sobre su pareja, manifestó: “Admiro tu gran fortaleza ante todas las cosas que estás pasando. Vamos que Dios nuestro señor no te abandona nunca mi Chano. Gracias a todos los que hagan oraciones para que vos sigas adelante mi vida”.

El motivo por el que Gladys “La Bomba Tucumana” rechazó la propuesta de casamiento de su novio

En junio del año pasado, Pepe Ochoa sorprendió al revelar en LAM que Luciano Arturo Ojeda, el novio de Gladys La Bomba Tucumana, le había propuesto casamiento, pero no obtuvo la respuesta que esperaba.

“Le hicieron una propuesta de casamiento a Gladys. Su novio Luciano le propuso casarse y ella no le contestó nada”, relató el panelista, dejando atónitos a sus compañeros.

La cantante y su novio en la nieve.

Ángel de Brito, curioso, quiso saber más: “¿Cómo que no le contestó? ¿Fue en persona?”. A lo que Ochoa explicó: “Le dijo ‘che, me quiero casar con vos’ y Gladys le respondió ‘tengo que pensarlo, no sé si es el momento’”.

Por último, el periodista aportó más información sobre la dinámica de la pareja: “Lo que me cuentan es que se van a casar, pero ella no quiere tomar una decisión apresurada. Prefiere esperar. Tuvieron una separación, pero lograron recomponer la relación y hoy están más unidos que nunca”.