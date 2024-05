El antes y después de Evangelina Anderson: así lucía antes de ser famosa

Evangelina Anderson es una actriz, exvedette y modelo argentina que saltó a la fama al ser bailarina de Pasión de sábado, allí tomó relevancia por su carisma y belleza. Rápidamente, comenzó a trabajar en obras de teatro y programas de televisión, luego conoció a Martín Demichelis, se casó y se fueron a vivir al exterior por más de diez años.

A fines de 2022, la familia volvió a vivir al país, después de que el exfutbolista aceptó ser el director técnico de River. Por lo que se instalaron con sus tres hijos en Argentina, lo que le permitió a la modelo volver de a poco a sus trabajos en la televisión y con las distintas marcas.

Desde hace varios años, incluso viviendo en el exterior, Evangelina tiene una gran comunidad de seguidores en las redes sociales con los que comparte su vida, sus viajes, trabajos y momentos en familia. Fue allí que mostró una foto retro y generó sorpresas.

el antes y después de Evangelina Anderson Foto: instagram

El antes y después de Evangelina Anderson: la foto de sus inicios

Evangelina Anderson contó hace mucho tiempo que ella antes de ser tan reconocida mediáticamente estudió una carrera profesional y logró recibirse. Si bien en ese momento ya tenía algunas apariciones públicas, no eran tan famosa.

Evangelina Anderson cuando era docente de nivel inicial Foto: gentileza infobae

La esposa de Demichelis estudió y se recibió de maestra jardinera, logró ejercer un tiempo la profesión. Hasta que comenzó a tener muchos trabajos en la televisión, luego se casó y se fue al exterior. Fue ella misma quien compartió una foto junto a sus compañeras de trabajo de ese entonces.

Evangelina en su juventud lucía un color rubio más platinado y tenía flequillo para el costado, si bien no cambió mucho, solo el paso del tiempo común a todos. La modelo y famosa escribió unas palabras junto a la foto en que se ve con sus compañeras de la escuela: “¡Feliz día a todas las maestras de nivel inicial! me mandó esta foto una compañera y me morí de emoción. Aún sigo conservando amigas de esos años hermosos de profesión”. También Evangelina tuvo otros looks, ya sea colores oscuros, platinados o rubios más oscuros.