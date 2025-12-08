El antes de Ximena Capristo y Gustavo Conti: así eran antes de ingresar a Gran Hermano 2001.

Ximena Capristo y Gustavo Conti siguen siendo dos de las figuras más emblemáticas de Gran Hermano desde su entrada a la casa en 2001. Participaron de la segunda edición del reality, donde nació su historia de amor, aunque en aquel entonces pocos creían que la relación lograría perdurar.

Ximena Capristo en Gran Hermano

Tanto “La Negra” como Conti entraron al reality de Telefe con la intención clara de ganar visibilidad y, además, competir por el importante premio en juego, que finalmente quedó en manos de Roberto Parra, el vencedor de Gran Hermano 2. Aquella fue una de las temporadas más exitosas del formato, que dentro de poco volverá a la televisión con nuevas historias para contar.

Ximena Capristo y Gustavo Conti

El 4 de agosto de 2001, Ximena y Gustavo fueron parte del grupo de “hermanitos” que entraron a la casa más famosa del país. Con el tiempo, se convirtieron en dos de los concursantes más emblemáticos del reality, a la par de figuras de su misma edición como Silvina Luna y Pablo Heredia, quienes también siguieron ligados al mundo mediático. Además, en aquella segunda temporada participaron Roberto Parra, Alejandra Martínez, Javier Aureano, Maximiliano Degenaro, Yazmín Schmidt, Carolina Chiapetta, Máximo Sacca y Luis Biondi, todos ellos dispuestos a enfrentarse al desafío del encierro.

La historia de amor de Ximena Capristo y Gustavo Conti

Ximena Capristo y Gustavo Conti no solo le deben al programa de Telefe la popularidad que alcanzaron, sino también el haber encontrado a su compañero de vida. Aunque al principio casi nadie confiaba en esa relación, e incluso muchos creían que se trataba de una estrategia dentro del juego, lo cierto es que su vínculo se consolidó una vez fuera de la casa. A poco de finalizar el reality decidieron convivir y, en 2007, pasaron por el altar. Hoy ya superan los 20 años juntos y son padres de Félix, el hijo que llegó para transformar aún más su historia.

Los famosos junto a su hijo.

En una de sus más recientes participaciones en PH Podemos Hablar, Conti recordó cómo el ciclo marcó su carrera y su vida personal: “Trabajando acá (por Telefe), en una tira, en televisión, pude cumplir objetivos como comprar una casa, formar una familia, a mi mujer la conocí en un reality”, destacó, reconociendo que Gran Hermano fue el impulso que lo llevó a la popularidad.

El incómodo momento que vivió Ximena Capristo con su ex durante el casting de Gran Hermano

La actriz que participó de la edición 2001 del reality habló con el ciclo radial “Todo pasa” y reveló detalles que nunca antes había contado. La esposa de Gustavo Conti abrió su corazón y dejó descolocados a los oyentes con su testimonio.

Ximena relató que la producción del programa había ido a su casa a filmar y que, en ese preciso momento, quien tocó el timbre fue su ex pareja, con quien mantenía una relación conflictiva. Las cámaras siguieron grabando sin interrupciones y ella atravesó un momento muy angustiante. “Yo me había peleado un par de meses antes de ingresar. Pero el día que vinieron los del casting a grabar, porque ya me habían preseleccionado, cayó mi ex a casa. Fue una situación rarísima, horrible, que nunca la conté”, comenzó relatando.

Ximena Capristo y Gustavo Conti

La situación se volvió aún más tensa mientras ella continuaba con el micrófono encendido: “Tenía un micrófono puesto. Estaba en mi cuarto contando mis sueños, de quien era yo, bla... Yo ya estaba adentro y me iban a abrir la valijita para decirme que había ingresado a la casa de GH. Fue ahí que cae mi ex y hubo un problemilla”, explicó.

El momento más complejo ocurrió fuera de cámara, en la cocina, aunque igualmente quedó registrado por el audio: “Mi mamá a los gritos. Y si vos tenés el micrófono enchufado, se escucha. Un productor nos vino a preguntar si estaba todo bien. Hubo insultos, cachetazo”.

Finalmente, Capristo recordó cómo ese episodio la marcó: “Yo no tenía un 144 para llamar en 2001. No existía en ese momento. Una cosa que quedó ahí y ahí decidí que hasta ahí había llegado. No fue fácil. Nos habíamos separado hace varios meses”.