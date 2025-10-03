El actor Osqui Guzmán denunció que fue golpeado por una policía: “Basta de perseguirnos por el color de piel”

Durante las últimas horas, el reconocido actor Óscar “Osqui” Guzmán denunció públicamente haber sido discriminado y golpeado por su color de piel. El también comediante, utilizó sus redes sociales para relatar los hechos que, a día de hoy, lo perturban.

Más exactamente, Osqui Guzmán colgó un video mediante su cuenta oficial de Instagram y, en este, contó el momento de terror que padeció mientras transitaba por la estación de Dorrego, de la línea B.

Osqui Guzmán es un reconocido actor y comediante argentino.

El desgarrador relato de Osqui Guzmán que generó preocupación

“El miércoles, a las 18.30, salí de hacer una nota en un canal streaming. Bajé al subte, mientras hablaba por teléfono con Leticia -González de Lellis- que estaba de viaje”, dijo el actor cuando empezó a exponer lo sucedido.

Después, Guzmán siguió con el relato en cuestión y detalló: "Una mujer policía me pidió el DNI. Corté con Leti y me lo volvió a pedir de malas formas. Saqué el documento y se lo mostré”.

En ese contexto, Osqui Guzmán aclaró el motivo por el cual no entregó su documentación: “No se lo di porque su actitud no me generó confianza, ella me lo sacó de la mano y se fue. Entonces le dije que estaba mal lo que hacía y le pedí que me devuelva el DNI. Luego, vino y me dijo que el algoritmo me reconoció: ‘Vos sos chorro ¿Qué te pensás, que no te conozco? Sabemos lo que hacés’”.

Visiblemente afectado por lo que le tocó vivir, el actor dejó en claro que intentó sobrellevar la situación de la mejor forma posible, pero la policía parecía estar demasiado alterada: “Le dije que se equivocaba, ella me dijo que me callara la boca, no lo hice, sacó la macana y me pegó en la cabeza. Me dijo que yo era un ladrón, que ya me conocía y que estuve en la cárcel”.

Aunado a ello, Osqui Guzmán enfatizó la discriminación que sufrió por su color de piel: “Me preguntó si era peruano. Le respondí e insistí con que se equivocaba. Me pegó por segunda vez y se armó una situación violenta. Me pidió el DNI por mi color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija tiene mi color de piel. Mi familia entera tiene mi color de piel. Ella (la policía) tenía este color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país, tenemos este color de piel”.

Osqui Guzmán recibió una ola de mensajes de apoyo tras la denuncia que realizó.

Con el ya mencionado testimonio, Óscar “Osqui” Guzmán denunció públicamente lo que vivió y recibió el apoyo de sus más de 52 mil seguidores en Instagram.