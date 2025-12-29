El actor de Brigada cola que pasó adicciones, excesos y una dura historia: así está hoy “Nico”

La popular comedia “Brigada Cola” ya cumple más de tres décadas desde que se estrenó en la pantalla chica y hoy el foco está puesto en qué fue de la vida de sus protagonistas. Uno de los personajes más entrañables fue Nico, interpretado por Javier Belgeri que hoy se muestra lejos de los flashes y los estudios.

A lo largo de los años noventa, “Brigada Cola” se consolidó como uno de los programas más recordados de la televisión argentina, con un elenco encabezado por Guillermo Francella y figuras juveniles que se ganaron el cariño del público.

Belgeri, con su carisma y frescura, fue uno de los actores infantiles más buscados por los productores, participando también en otras ficciones como “La ola está de fiesta” y “Extermineitors”. Sin embargo, mientras crecía su popularidad, el joven actor enfrentaba situaciones personales complejas que marcarían un antes y un después en su vida y carrera.

El actor vivió una etapa de gran popularidad junto a Guillermo Francella, pero enfrentó problemas personales que lo alejaron de la pantalla.

El ascenso y las dificultades de Javier Belgeri tras “Brigada Cola”

Con apenas 13 años, Javier Belgeri comenzó a experimentar problemas de adicciones, según relató en una entrevista con Gastón Pauls para el ciclo “Seres Libres”. El consumo de alcohol y sustancias lo llevó a situaciones críticas a muy corta edad y lo alejó progresivamente del ambiente artístico. Además, enfrentó denuncias por hechos delictivos y su nombre apareció en los medios no solo por sus trabajos en TV, sino también por los conflictos personales que atravesaba.

La combinación de la exposición mediática y los problemas con la ley terminaron por apartarlo de los sets de grabación y de la vida pública. La etapa más difícil de su vida lo llevó a tocar fondo, hasta que finalmente decidió pedir ayuda e iniciar un proceso de internación voluntaria. Según relató el propio Belgeri, la recuperación fue también la oportunidad de restablecer vínculos familiares y reencontrarse con su hija y sus padres, relaciones que habían quedado truncas por su adicción.

Actualmente, Belgeri se dedica a la música y a ayudar a personas en recuperación, compartiendo su experiencia como testimonio de superación.

Nueva vida: música, recuperación y ayuda a otros

A sus 45 años, Javier Belgeri vive una realidad completamente distinta. Lejos de la televisión, sigue vinculado al arte a través de la música. Formó una banda de rock llamada “Los Nicos” y canaliza su experiencia personal en proyectos que buscan concientizar y acompañar a personas que atraviesan situaciones similares a las que él vivió. En cada oportunidad, destaca la importancia de buscar ayuda y de no ocultar los problemas con las adicciones, convencido de que su historia puede ser un mensaje valioso para quienes luchan por salir adelante.

En sus declaraciones públicas, Belgeri suele enfatizar el valor de no rendirse: “Pienso que puedo poner un granito de arena para que la gente que está mal, que está metida en la droga y la pasó mal, como la pasé yo, pueda salir”, sostuvo. Su historia de superación se convierte en testimonio y advertencia para los más jóvenes, a quienes recomienda alejarse de los consumos problemáticos y priorizar la salud mental y emocional.