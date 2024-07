Día internacional del chiste, con la humorista Cuca Danna

Primero de julio, Día Internacional del Chiste. Y para la ocasión, la tucumana Cuca Danna preparó una divertida anécdota, que reúne el sano humor con la habilidad histriónica de la empresaria, actriz y humorista de Stand Up. En el living de Tucumán con Todo así se festejaba este día:

-” ¡Buen día! Nueve de la mañana, estarán durmiendo, bueno, vamos, vamos, despiértense y escuchen lo que les quiero contar, porque a ustedes les debe pasar parecido. Uno siempre tiene un hermano, una hermana que lo hace quedar mal. Bueno, a mí me pasaba con mi hermana mayor, siempre estaba en desventaja, claro, ella era respetuosa, obediente, estudiosa, prolija, ¿cómo no iba a quedar yo en desventaja? Además, mi mamá todos los días diciéndome ¿por qué no sos como tu hermana? ¿por qué no sos como tu hermana? Íbamos al colegio de monjas y bueno, las monjas para ella lo más importante en el colegio era la disciplina y el estudio, en ese orden, la disciplina. Y claro, habían armado un cuadro que le llamaban cuadro de honor y en ese cuadro que lo ponían en la recepción para que todos lo veamos, estaban los nombres de las alumnas sobresalientes. ¿Cuál? El de mi hermana, el de la Cuca, nunca, era un cuadro alcahuete. Pero a mí me gustaban las competencias, sí, las competencias de verbos, de preposiciones. Las monjitas decían es buena la competencia y yo todavía me pregunto si algunas competencias son buenas, pero bueno, yo participaba. También habían organizado una corte, la reina, las princesas y las damas y algún título de esos me llevaba yo cuando competía.”

“Me acuerdo hoy, arriba del delantal, una banda morada, brillosa, con unas letras, la banda, perdón, no era dorada, la banda era color violeta, lila, con unas letras doradas. Yo, orgullosa, volvía con esa banda que me cruzaba el pecho, caminando para mi casa, parecía una corona fúnebre andante. Pero bueno, tengo varios traumas como hija también, ¿no? Y yo quiero hablar de los traumas, porque yo soy hija del medio y a los hijos del medio nos dicen hijos sándwich. Y yo todavía no sé sándwich de qué era yo, si de jamón crudo, si de salame, si de mortadela y siempre me quedó esa duda. Y además te dicen que vos, el hijo del medio, sos el hijo más rebelde. Y claro, es para que te miren. Y si no te miran a vos los padres, por lo menos para que vean las macanas que te mandás. Bueno, mirame papá y mamá, porque vieron que cuando tu mamá se embaraza del primer hijo, ¡ah! Toda la familia se entusiasma. Una abuela compra la cuna, la otra abuela compra el coche, los tíos compran el ajuar, en mi época, blanco o amarillo, porque la ecografía no te daba, no te daba el sexo. Y después que todo eso sucede, nace mi hermana. Mi papá como que medio se conformó, porque él quería el hijo varón, el hijo varón para perpetuar el apellido. Y nosotros las mujeres éramos como de segunda categoría, tanto es así que nos decían chancleta. Eso es medio despectivo, ¿no? Bueno, después mi mamá se embaraza de nuevo. ¿Y quién aparece? ¿Aparezco yo? Me imagino la cara que habrá puesto mi papá. Un desencanto, otra chancleta y encima, ¿qué ligo? Cuna usada, coche usado, batita usada, la pañoleta, un olor a “nastalina” y hasta la bombacha de goma entalcada, para que no esté pegoteada. Gracias, que tengan un hermoso día.”