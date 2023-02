Desde Pampita hasta Cinthia Fernández: las famosas que pidieron justicia por Lucio Dupuy.

A finales del 2021, más específicamente en noviembre, el país quedó conmocionado con el crimen de Lucio Dupuy, un pequeño de 5 años que murió luego de una terrible golpiza que le propiciaron su madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Páez. Ambas estaban a cargo de Lucio luego de una decisión de la justicia, que consideró conveniente alejarlo de Christian Dupuy, el padre del niño.

Al igual que como ocurrió durante todo el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, muchas famosas se expresaron pidiendo justicia por el joven de 19 años. Este jueves 2 de febrero se conoce finalmente la sentencia que recibirán las acusadas de la muerte de Lucio Dupuy y las celebridades se manifestaron al respecto.

La sentencia en el caso Lucio Dupuy (captura de video).

Quiénes son las famosas que pidieron justicia por Lucio Dupuy

Pampita si bien no escribió nada al respecto, compartió imágenes con las declaraciones de las acusadas en sus historias de Instagram. Sobre todo, publicó la declaración de Abigail, la pareja de la madre, quien admitió haberle pegado al niño hasta dejarlo casi inconsciente porque “se estaba mandando un moco”.

Las imágenes que compartió Pampita. Foto: Instagram

Quienes se manifestaron también en defensa de Lucio y la familia fueron Cinthia Fernández y Evangelina Anderson. Ambas compartieron una imagen del pequeño junto al pedido de justicia también en sus stories. Sin embargo, la que se vio realmente afectada con el caso fue la China Suárez quien le dedicó historias y una publicación en su feed.

El pedido de Evangelina Anderson. Foto: Instagram

La historia de Cinthia Fernández. Foto: Instagram

“Nunca esperé tanto una sentencia. Me hubiera gustado que estuviesen ahí las asesinas y verles la cara bien clarito cuando les dicen la condena”, escribió la actriz. Sin embargo, tras conocer la culpabilidad de las acusadas, Suárez compartió la imagen junto al texto en su perfil personal de la aplicación.

La historia de la China Suárez. Foto: Instagram

“Lucio me duele desde lo más profundo del corazón. El calvario que vivió, pero no solo el día que lo mataron. Lucio fue a la guardia más de 5 veces, con su cuerpito maltratado, golpeado. Deseo con todo mi ser, que estas dos no salgan nunca más, que no cumplan su condena juntas en una misma celda, que al final era lo que más querían, no separarse”, sostuvo la China.