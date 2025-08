Morena Rial está otra vez en el ojo de la tormenta. Este martes por la noche, en LAM mostraron el momento en que la famosa fue demorada en un control policial en plena Avenida General Paz. Hace unos, días la hija de Jorge Rial se hizo viral por sus declaraciones sobre su nuevo trabajo y las condiciones que tenía.

La mediática viene de tener un año cargado de polémicas, ya que estuvo 10 días detenida por un robo a una vivienda. Si bien quedó en libertad bajo condiciones, More debe presentarse a declarar y está relacionada con otros hechos delictivos que la tienen en el ojo de la Justicia.

En medio de la nueva cita a indagatoria por una nueva causa, la hija de Jorge Rial reveló que consiguió trabajo con su abogado, pero confesó su polémico requisito por el que se hizo viral. "No, bueno. Pará, pará. Tampoco a las 8 de la mañana. Ustedes se levantarán a las 8 de la mañana, yo no. Los amo a todos, vuelvo a ser meme, chicos, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana”, comentó en un móvil de LAM.

En el programa del martes, en LAM mostraron a Morena en una nueva situación comprometedora con la policía. La famosa fue demorada por manejar a alta velocidad y no tener papeles.

Morena Rial

El nuevo conflicto de Morena Rial con la policía

“Iba por la avenida. La frena la policía a Morena, a Rosmary (su amiga) y a dos autos más. Fue en Lugano. Iban a alta velocidad y frenaron. Pensaron que era una especie de picada, más no”, contó Pepe Ochoa en LAM.

“Cuando los ponen en la banquina les piden los papeles ¿Y qué pasaba acá? Morena y Rosmary no tenían los papeles. El auto es de Rosmary, que es una mai umbanda que conoció en lo que sería como la catequesis umbanda", agregó el panelista sobre el momento en que demoraron a Morena.

Asimismo, Pepe Ochoa contó más detalles de la famosa: “Cuestión que estuvo dos horas esperando porque le llevaron el seguro. Vos lo podés tener digital, pero raro, porque se lo llevaron impreso. Una persona fue con el papel y Morena siguió hacia Lugano”.

Por otro lado, Ángel de Brito dudó del hecho y reveló: “Acá pasó algo más turbio”.