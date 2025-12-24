Del romance fugaz de Wanda Nara y L-Gante al final de Chechu Bonelli y Cvitanich: todas las separaciones que sacudieron el 2025.

Los reflectores se apagaron para muchas de las parejas más admiradas del jet set nacional. El ambiente artístico y mediático ha sido testigo de un verdadero quiebre colectivo, donde matrimonios con décadas de historia, romances internacionales y vínculos nacidos bajo la mirada de las cámaras han llegado a su punto final.

El último período se ha caracterizado por un fenómeno que va desde el silencioso desgaste hasta los finales más escandalosos, motivados por la distancia, las diferencias en los proyectos de vida y, en varios casos resonantes, la infidelidad.

Las principales parejas que se separaron en 2025

Wanda Nara y L-Gante: La empresaria y el cantante pusieron fin a su romance tras una relación breve pero intensa. Ambos lo confirmaron en redes. Wanda explicó que su situación judicial y la prioridad puesta en sus hijos la llevaron a tomar distancia.

Nicki Nicole y Lamine Yamal: La relación se quebró cuando se viralizó un video del futbolista español en una supuesta infidelidad. Nicki confirmó la ruptura con un mensaje contundente: “El respeto es parte necesaria del amor”.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: Después de casi 20 años juntos, la actriz reveló que la separación se debió a una infidelidad de su parte, generando una enorme repercusión mediática.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis: Los rumores de infidelidades por parte del exfutbolista alimentaron las versiones de crisis. Aunque hubo desmentidas, el desgaste y las tensiones mantuvieron a la pareja en el centro de la polémica.

Guillermo Francella y Marynés Breña: Tras 36 años juntos, sorprendieron con una separación atribuida a un desgaste profundo. Aun así, mantienen la unión familiar por sus hijos.

Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona: Después de 14 años de relación, la modelo explicó que el desgaste cotidiano terminó por debilitarlos, aunque la separación se dio en términos respetuosos.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: También tras 14 años juntos, el vínculo llegó a su fin por un desgaste emocional. No hubo terceros involucrados y fue él quien dio el primer paso para separarse.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto: Aseguraron que la inestabilidad laboral y las prolongadas ausencias de él, por su trabajo como instructor de esquí, influyeron en el desgaste de la pareja.

Laurita Fernández y “Peluca” Brusca: La ruptura se habría dado por diferencias en los objetivos personales, incluido el deseo de él de ser padre, algo que no coincidía con los tiempos de la conductora.

Delfina Chaves y Martijn Lakemeier: La distancia internacional y las agendas incompatibles hicieron imposible sostener la relación. Delfina admitió que “la distancia mató el amor”.

Eva de Dominici y Eduardo Cruz: Tras ocho años y un hijo en común, la actriz confirmó la separación y pidió privacidad, sin dar detalles sobre los motivos.

Coti Romero y Nacho Castañares: Los exparticipantes de Gran Hermano pusieron fin a su relación y aseguraron que fue una decisión consensuada para priorizar su bienestar individual.

Yuyito González y Javier Milei: La conductora confirmó el final del romance con el Presidente, destacando que la decisión fue madura, respetuosa y en buenos términos.