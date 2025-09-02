¿Deja la música? La inesperada confesión de Axel que dejó a todos en shock: “Quiero ser cura”

El reconocido cantante Axel, a sus 48 años, ya tiene claro cuál será uno de sus proyectos de vida para cuando cumpla 60. La revelación sorprendió a sus seguidores y al público en general, que no esperaban conocer sus planes a largo plazo.

Con motivo de los 25 años de su carrera artística y tras el reciente lanzamiento de su nuevo álbum, Axel dialogó con el stream LaPré (Telefe) y habló sobre su profunda vocación religiosa. En la entrevista, el cantante confesó su deseo de dedicarse a la vida espiritual y convertirse en cura en algún momento de su vida, un anhelo que ha cultivado junto a su trayectoria musical.

Axel confesó su fe y sus aspiraciones espirituales: “Soy re creyente en Dios. De chico era monaguillo y en un momento quería ser cura, y lo voy a hacer”.

El cantante añadió más detalles sobre su proyecto: “Hace un par de meses sentí como una bajada de línea de arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: ´a partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relajada, lo voy a hacer´”.

El cantante, que hace poco en la mesa de Juana Viale se refirió a la cancelación que sufrió tras las denuncias por abuso, afirmó que está completamente decidido a seguir este camino que, sin dudas, transformará su vida por completo. Axel también aseguró con convicción que “no se va a quedar con las ganas de ser franciscano”. Además, aclaró, respondiéndole a La Tora Villar, conductora del stream, que dependiendo de la línea religiosa, puede ejercer como sacerdote incluso teniendo hijos y estando en pareja.

Tiempo atrás, el intérprete también sorprendió al revelar una faceta hasta entonces desconocida de su vida: se dedica al preparacionismo. Axel contó que se entrena y equipa para enfrentar situaciones límite, como un apagón o un desastre natural. “Soy prepper. Tengo comida guardada para un año, maletas llenas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout”, confesó, dejando entrever otra dimensión de su carácter organizada y previsora.