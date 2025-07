De ser hincha de Boca a fanático de Racing: el insólito motivo por el cual Abel Pintos se cambió de equipo.

Cuando Abel Pintos compuso la letra de Motivos, bien podría haber tenido en mente a Racing. El reconocido cantante internacional se convirtió en hincha de la Academia ya de adulto, y su pasión por el club de Avellaneda es tan intensa como la de cualquier fanático que vive cada partido en el Cilindro entre sufrimientos y alegrías. Sin embargo, su historia se aleja del típico caso del hincha que hereda los colores desde la cuna.

Un giro inesperado en su vida fue lo que transformó su manera de sentir el fútbol. Un episodio difícil marcó un antes y un después, abriéndole una puerta que hasta ese momento no conocía. “Me enamoró la pasión”, confesó en una entrevista con Infobae, con esa voz suave que lo caracteriza.

Abel Pintos es hincha de Racing y ha ido a la cancha en varias ocasiones.

Luego, explicó cómo fue que se identificó con los colores de Racing: “Fue así, literalmente. Siempre digo que en Argentina nacemos con un número de documento y un club de fútbol; que es heredado. El DNI uno no lo puede cambiar, pero el equipo sí. Durante muchos años no le presté demasiada atención al fútbol, y como mi padre y en mi familia eran de Boca, fue lo que me había tocado“, deslizó antes de desarrollar su particular mirada sobre el tema.

La razón por la que Abel Pintos se hizo de Racing

No obstante, hubo un momento que marcó un quiebre definitivo en su forma de ver el fútbol. Todo ocurrió cuando un amigo muy cercano, fanático de Racing, empezó a atravesar una situación personal muy delicada que lo mantenía aislado y sin ganas de salir de su casa.

Preocupado por el estado anímico de su amigo, Abel se reunió con el resto del grupo para encontrar una forma de ayudarlo. “Había que sacarlo de alguna manera de su casa; entonces le pedí que me llevara al Cilindro”, reveló el cantante, recordando aquel gesto que terminaría cambiando su historia con la Academia para siempre.

Abel Pintos Racing.

Aquella experiencia quedó grabada para siempre en su memoria. Sin imaginar el impacto que tendría esa tarde, mientras subían los escalones del estadio y el partido comenzaba a desplegar sus momentos más intensos, Abel Pintos empezó a experimentar emociones completamente nuevas. “La primera escena, con la gente unida mediante una alegría inmensa, me marcó”, recordó.

Ver los rostros conmovidos entre la multitud y comprender la fuerza de los vínculos que se crean en las tribunas fueron detalles que lo conmovieron profundamente. “Me acuerdo que lo agarré del brazo y le dije que me había enamorado de Racing. Fue increíble. A las dos semanas, empecé a seguir los resultados del equipo y a querer saber cada vez más. Fue así, me hice hincha de Racing”, completó.

Abel Pintos Racing.

“Racing es familia, me gusta vivirlo en la cancha como lo hago en casa junto a mi mujer y mis hijos”, subrayó Abel, destacando el valor emocional que le da al club. Para el cantante, “los equipos tienen buenos o malos momentos, pero la pasión no cambia”, dejando en claro que su amor por la Academia va mucho más allá de los resultados.

Como una forma de rendirle tributo a su pasión por Racing, la Guardia Imperial creó un nuevo cántico inspirado en la melodía de Motivos, uno de los temas más emblemáticos de Abel Pintos. Si bien la canción aún no se volvió masiva entre todos los hinchas, ya comenzó a sonar con fuerza en la previa de cada partido que el equipo de Gustavo Costas disputa como local.

“Menos mal que no estuve en la cancha cuando la cantaron en la tribuna, porque me hubiese emocionado demasiado. Cuando me mandaron el video, sentí un abrazo al alma”, cerró el artista, visiblemente conmovido.