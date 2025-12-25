De Oriana Sabatini a Úrsula Corberó: la lista completa de famosas que revelaron su embarazo en 2025

Las celebridades revolucionaron a sus seguidores al compartir que atraviesan la dulce espera. Desde Oriana Sabatini hasta Úrsula Corberó y Albere, las redes sociales terminaron consagrando a septiembre como el mes de los anuncios de embarazo y las revelaciones más emocionantes.

Cada uno eligió un modo propio de comunicar la noticia, lo que incrementó aún más la expectativa, la alegría colectiva y el factor sorpresa entre los usuarios.

Estos son los embarazos de los famosos en 2025

Paulo Londra y Martu Quetglas

Paulo Londra y Martina esperan su primer hijo juntos. Foto: Instagram

Paulo Londra, que ya había consolidado una familia de cuatro junto a Martu Quetglas, sorprendió a sus seguidores el 29 de agosto de 2025 al anunciar que un nuevo integrante venía en camino. Con una foto entrañable de ambos, el artista compartió la noticia con un mensaje cargado de emoción: “Se viene la tercer leoncita. Te esperamos con mucho amor y ansias. Gracias Dios por formar este equipo. ¡Voy por el clan Londra! Solo princess”.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto

¿Es un montón? El audaz look de Juana Repetto que eligió para lucir sus 5 meses de embarazo

Ese mismo día, Juana Repetto eligió el humor para revelar que esperaba a su tercer hijo. Lo hizo con un video donde comparaba su soltería con la de otras mujeres, aunque el foco rápidamente se posó en el misterio sobre la identidad del padre. A medida que crecían las especulaciones, ella decidió aclararlo: Sebastián Graviotto es el papá del bebé. Aunque ya no son pareja, ambos mantienen una relación cordial enfocada en la crianza de sus hijos.

Mala Fama y Bere Lucrecia

Mala Fama y Bere.

El 30 de agosto, Hernán Coronel, líder de Mala Fama, y su pareja, Bere Lucrecia, compartieron que están esperando a su primera hija juntos. Fue ella quien publicó tiernas imágenes luciendo su pancita junto al músico. Conmovida, escribió: “Tanto te deseamos, tanto te imaginamos, tanto te soñamos y ahora dentro de mi crece la más hermosa fusión de nuestras almas que se encontraron para crear un nuevo universo en vos hija. Nuestra felicidad es infinita. Te amamos Amora Melodia”.

Úrsula Corberó y Chino Darín

Úrsula Corberó está embarazada.

El 9 de septiembre, una de las parejas más queridas del espectáculo, Úrsula Corberó y el Chino Darín, emocionó a los fans al anunciar que esperan su primer bebé. Con su característico humor, la actriz publicó una foto en pijama blanco mostrando la pancita y escribió: “Esto no es IA”. Minutos después, el actor reposteó la imagen en sus historias, y las redes sociales estallaron en celebraciones.

Benjamín Amadeo y Martina

Benjamín Amadeo en el Gran Rex (Gentileza Prensa CZ Comunicación)

Durante una de sus funciones en el Gran Rex, Benjamín Amadeo interrumpió el show para compartir una gran noticia que hasta entonces se habían guardado en la intimidad: “Nos enteramos hace unas semanas que estamos esperando a un hijo para fines de marzo”. La revelación desató una ovación inmediata y las imágenes del momento se viralizaron rápidamente.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Paulo Dybala y Oriana Sabatini: entre ilusión y desafíos

El 1 de octubre, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron con enorme alegría que serán padres por primera vez. Lo hicieron a través de un emotivo video casero que reunía momentos de las últimas semanas. “Primer posteo de nosotros tres”, escribió la actriz, desatando una ola de mensajes de cariño y felicitaciones. La noticia se convirtió en una de las más celebradas por los usuarios.

Albere y Doble P

Albere y Doble P.

Ese mismo 1 de octubre, otra pareja muy querida por el público digital compartió una noticia similar. La influencer Albere y el cantante Doble P revelaron que esperan a su primer bebé con una elegante foto familiar al aire libre. “El amor más fuerte llegó en su forma más pequeña”, expresó ella, generando una nueva oleada de emoción en redes.

Entre anuncios, posteos virales y mensajes cargados de emoción, septiembre quedó consagrado por los usuarios como uno de los meses más intensos y conmovedores del mundo del espectáculo. Cada anuncio se convirtió en tendencia y los medios no tardaron en destacar a cada uno de los protagonistas de este auténtico baby boom.