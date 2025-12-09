Con 37 semanas de embarazo, Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, reveló el peor malestar: “No puedo ni...”

Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, está en la recta final de su segundo embarazo. A las 37 semanas de gestación de quién será el hermano varón de Elle, su hija mayor con el exfutbolista argentino, la modelo sueca preocupó al contar un fuerte malestar.

Maxi López y Daniela Christiansson en su casa en Suiza.

Se sabe que las últimas semanas de embarazo son incómodas, pero no todas las mujeres transitan lo mismo dolores. Este martes, Daniela reveló cuál es el peor malestar que le toca sufrir en esta etapa cúlmine de la gestación.

El mensaje de Daniela Christiansson que generó preocupación

Si bien Maxi López avanza en Masterchef Celebrity y las grabaciones lo retuvieron recientemente un mes entero en Argentina, el futbolista regresó a Suiza en los últimos días para estar junto a su esposa y su pequeña hija Elle en estas semanas que son clave.

El mensaje lleno de dolor (lumbar) de Daniela Christiansson

Este martes, Daniela publicó una foto en donde se la ve bellísima, vestida muy sencilla, de entrecasa y sin maquillaje. El arbolito de Navidad en el fondo le da el toque decembrino y aumenta el aura de la imagen.

“37 semanas y con la zona lumbar completamente bloqueada, no puedo ni caminar”, escribió sobre la foto.

Cómo se va a llamar el bebé de Maxi López y Daniela Christiansson

Días atrás, durante una entrevista con Susana Roccasalvo en Implacables, el exfutbolista confirmó el nombre elegido para el bebé en camino: “Se va a llamar Lando”, reveló con una sonrisa. Explicó que la elección no fue casual: “Es un nombre inglés, como Lando Norris, el corredor de autos”.

El nombre busca mantener la “tradición familiar” que iniciaron con su hija mayor con la sueca, Elle, nacida en Londres y también con una fuerte referencia al mundo anglosajón. Cabe recordar que Maxi ya tiene 3 varones mayores con Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto.