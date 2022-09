Dave Rock presentó nuevo tema y Video Clip “The Universe is Mine”

El estreno de la canción canción había generado mucha expectativa en el ambiente ya que fue anunciada por David Ludueña hace una semana, a partir del 9 de septiembre se podrá escuchar en todas las plataformas digitales disponibles y el video ya se encuentra en el canal de Youtube del ex Río Sagrado.

Luego de la salida de “All I Need” el año pasado y Misery también a finales del 2021, Dave Rock sigue componiendo y conquistando no solo al público de nuestra ciudad sino también oyentes de diferentes partes del país y el mundo. Su propuesta de cantar sus canciones en inglés definitivamente es algo distinto para nuestra escena y una marca propia del autor y compositor.

La letra y música fue pensada y escrita por David Ludueña, quien contó con la colaboración de Marcelo Alonso en la producción. En cuanto a lo instrumental, Dave Rock (David Ludueña) fue el responsable de la grabación de voces, teclados, guitarras y bajo, además de la programación de los secuenciadores. La programación de la batería estuvo a cargo de Marcelo Alonso; quien también realizó la mezcla y masterización final del tema.

Dave Rock Arroyito Foto: Prensa Dave Rock

En la producción y edición del video el trabajo fue en conjunto entre Dave y Luis Alberto Paes. Vale decir que el artista trabaja en varios temas más que saldrán a la luz probablemente a comienzos del año que vienen y en formato EP. No confirmo aún si además de lo digital se incorpora el formato físico.