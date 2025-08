Dani La Chepi sufrió un tremendo accidente en la calle y debió ser atendida de urgencia: así quedó su mano

Lo que parecía ser un día habitual para Dani La Chepi se convirtió en un caos total tras la desesperación, terror y dolor que vivió junto a su mascota llamada Cielo. Después de lo ocurrido, Daniela Viaggiamari relató detalladamente los hechos por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Con base a las declaraciones ofrecidas por la actriz en la ya referida red social, la situación se dio cuando ella decidió dar la vuelta a la manzana junto a Cielo. Allí, su mascota se enfrentó inesperadamente a otros animales y ocurrió lo peor.

Así quedó Dani La Chepi después del accidente que sufrió.

Debido a la intensidad del encuentro entre los perros, Dani La Chepi intentó separar a su canina del resto y, entonces, sufrió una dolorosa herida en una de sus manos. Según los profesionales en la materia, la también cantante no debió actuar de dicha manera porque saldría lastimada, pero el impulso del momento le impidió pensar en ello.

“Yo hice lo que no había que hacer: meter la mano, en la desesperación”, comentó Dani La Chepi mediante las historias de su Instagram.

Asimismo, La Chepi destacó que sus vecinos la ayudaron a controlar la descontrolada situación que se armó con los perros en plena calle: “Uno sabe que tiene que tener la mente en frío y que tiene que mantener la calma, sabe lo que tiene que hacer y demás, pero por suerte se metieron unos vecinos”.

Dani La Chepi junto a su mascota.

Dani La Chepi fue atendida en la Clínica Olivos

Como parte del accionar que implementó, Dani La Chepi terminó en la Clínica Olivos, donde le cocieron con cuatro puntos la herida que sufrió en la mano. Además, a la presentadora de televisión le revisaron la otra mano, puesto que en esta quedaron algunos rasguños y moretones del forcejeo entre los caninos.

“Cuatro puntos, la mano así y un par de lastimaduras más. Terminé en la Clínica Olivos”, relató Dani La Chepi mientras mostraba superficialmente las secuelas del accidente perruno que sufrió.

Asimismo, Dani La Chepi comunicó que Cielo se encuentra bien. Concretamente, expresó: “Por suerte Cielo está bien, la estoy llevando al veterinario, pero está bien”.

Por último, pero no menos importante, en su más reciente actualización de la situación, Dani La Chepi informó sobre su herida en la mano derecha: “No la tengo infectada. Recién el otro miércoles me sacarían los puntos”.