Daft Punk: se reveló el secreto detrás de la relación entre Plaza de Mayo y su nuevo lanzamiento

En mayo, Random Access Memories, la pieza de Daft Punk cumple 10 años de su lanzamiento y su celebración busca ser inolvidable a nivel mundial. La banda planea un festejo muy particular, ya anunció hace un tiempo que sacará una edición especial del álbum por su décimo aniversario. Pero como si fuera poco, comenzó a dejar pistas al respecto en Spotify.

Detrás de estas pistas, los fans saben que se planea darle vida, mediante realidad virtual, a “Daft Punk: Memories Unlocked”, una serie de experiencias virtuales únicas que podrán vivirse en todo el mundo.

Pero eso no es todo para celebrar este aniversario. Snapchat creó tres experiencias de Realidad Aumentada (RA) musicales e inmersivas disponibles exclusivamente en la red social para que disfruten todos los usuarios.

Es más, esta experiencia virtual tendrá tres etapas, reveladas en la semana del aniversario: el miércoles 10 de mayo, 48 horas antes de que salga a la venta la edición de aniversario, el tema “Horizon”, que es parte de la versión japonesa del álbum de 2013, se revelará al resto del mundo.

El dúo de franceses Daft Punk.

La cámara de Snapchat será la aliada de todos los fanáticos que solo tendrán que escanear la portada original del álbum para descubrir el nuevo casco de cristal del grupo y escuchar “Horizon”, tema que siempre ha estado oculto en el casco plateado y dorado por más de 10 años.

Las pistas de Buenos Aires

Ahora bien, lo que ha llamado la atención en las últimas horas es que una de las canciones de Spotify tiene coordenadas que apuntan a la mítica Plaza de Mayo de Buenos Aires.

Así lo hizo notar el periodista Emilio Zavaley en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Si ponés en Google Maps las coordenadas de ‘Lose Yourself to Dance’ te muestra el Times Square en NY. Las de ‘Instant Crush’ al Parque Ibirapuera de San Pablo. Y si elegís ‘Giorgio by Moroder’, PLAZA DE MAYO EN BUENOS AIRES!!!!!”.

Las coordenadas de Duft Pank en Buenos Aires. Foto: web

Cabe destacar que también hay un día y una hora establecidas y en el caso de Argentina, la indicada es el 11 de mayo a las 10 de la mañana. Otras coordenadas apuntan al Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou (París), el Unicorn Gumdam Statue de Tokio, la Opera House de Sídney y el Muelle de Santa Mónica en California.

De esta manera, del 11 al 28 de mayo, en Buenos Aires y otras 9 ciudades del mundo, los fanáticos del dúo francés podrán descubrir finalmente el casco de cristal del décimo aniversario mediante una gran campaña de vallas publicitarias. La actividad consiste en escanear el código QR al encontrar uno de estos anuncios y redireccionar a la cámara de Snapchat.

Así, quienes escaneen podrán acceder al Lente de Realidad Aumentada con el casco de cristal tamaño gigante encima del disco mientras “Horizon” comienza a sonar de fondo. Además, al girar la cámara, se podrán probar el casco y convertirse en un integrante de Daft Punk.