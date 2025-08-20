Cuándo firmarán el divorcio Nicolás Vázquez y Gimena Accardi y cómo será la separación de bienes: “Ella se queda con…”

En la más reciente emisión de “SQP”, la conductora Yanina Latorre confirmó que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi ya tienen una fecha definida para firmar, oficialmente, el divorcio.

Nico Vázquez y Gimena Accardi se casaron en diciembre del 2016. Como ya es sabido, los actores celebraron el 7 la ceremonia civil en Buenos Aires y, posteriormente, el 10 de diciembre de ese mismo año, efectuaron una fiesta con los más allegados en Mar del Plata.

Nico Vázquez y Gimena Accardi\u002E

Ahora bien, de acuerdo con la información que suministró Yanina Latorre desde América TV, estableció contacto con Nico Vázquez por todo lo ocurrido estos últimos días. Dentro de tanto, la también panelista supo sobre la firma de divorcio entre el actor y Gimena.

Cuándo firman el divorcio Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

“Mañana (21 de agosto del 2025) por fin se firma el divorcio, esto aceleró todo. Entre ellos dos está todo bien”, dijo Yanina Latorre en el panel de “SQP”. Después, la profesional aclaró que hay buen diálogo entre Gimena y Nicolás, por lo cual, no habría manera de indagar demasiado en su separación.

En ese contexto, Yanina se refirió al engaño de Gimena: “Él dice haberla perdonado, lo que le duele es como se desencadenó todo esto. Ella ya estaba con ganas de separarse y no se lo terminaba de comunicar”.

No obstante, Yanina Latorre mencionó cómo será el proceso de división de bienes entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: “Me dijeron que es un divorcio tranquilo. Ella se queda con la casa. Él está viviendo en un departamento en Capital. Van a seguir trabajando juntos”.

Así es la casa del famoso matrimonio de actores.

Por último, pero no menos redundante, Yanina completó: “Él está tranquilo. Es una lástima, pero mañana se separan”. Todo parece indicar que ya no hay vuelta atrás y que la separación legal de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi será más pronto de lo que muchos habían supuesto, especulado e imaginado.

Es preciso señalar que, por lo general, los matrimonios entre famosos casi siempre terminan en grandes conflictos, como el de Wanda Nara y Mauro Icardi, pero Nicolás Vázquez y Gimana Accardi con su situación actual, demostraron que hay otros caminos más amenos que también son efectivos al momento de una separación.