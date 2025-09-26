Coti Romero reveló por qué pensó quitarse la vida tras salir de Gran Hermano y dejó a todos en shock: “Toqué fondo”

Coti Romero logró consolidarse como una de las personalidades más reconocidas de la televisión luego de su paso por Gran Hermano 2022. Su carisma y espontaneidad captaron la atención del público de inmediato, lo que le permitió sumarse a otros proyectos, entre ellos el Bailando.

No obstante, detrás de la fama y del afecto que recibe a diario, la correntina atravesó una difícil lucha personal que ahora eligió revelar sin filtros.

El terrible episodio que vivió Coti Romero con su salud

En diálogo con Resumido, Coti Romero se sinceró sobre las consecuencias emocionales que sufrió tras su salida del reality. Conmovida, expresó: “Yo tuve un problema de autoflagelación, estuve muy mal. Hasta llegué a decir que no quería seguir viviendo. Justo me agarró en la etapa de El Bailando, que estaba terminando con El Conejo y todo eso. Creo que fue uno de los momentos en los que más toqué fondo”.

La ex Gran Hermano contó que, en aquel entonces, ni siquiera el apoyo constante de sus seres queridos lograba sacarla adelante. “Tenía a mi familia y a mis amigos que me hablaban todo el tiempo, pero yo quería estar sola y aislarme del mundo. Me sacaron de ahí y empecé a verlo distinto. Cuando salí de eso con terapia me di cuenta que no tenía que ocultarlo”, aseguró.

Lejos de silenciar lo que atravesó, Coti Romero expresó que compartir su experiencia podía servir de ayuda a quienes enfrenten dificultades similares. “No es algo bueno lo que hice, pero si puedo ayudar con eso está buenísimo. Hay mucha gente que me dice ‘qué vas a tener problemas vos’, pero no es así. Capaz que para vos el problema que estás teniendo es enorme y para el otro es lo más pequeño que hay, pero no hay que minimizar lo que le pasa al otro”.

En su testimonio, también habló de lo difícil que fue sobrellevar la presión de las cámaras mientras atravesaba su peor etapa. “Eran como dos vidas distintas, la vida en la que estaba totalmente destruida y la vida que quería fingir para el afuera. Estaba destrozada, era como si me patearan en el piso. Estaba destruida y la gente no lo sabía, y encima me criticaban. Era fuerte, yo salí de Gran Hermano y me metí a eso. Me ha pasado que estaba muy mal y tenía las cámaras en frente, pero no me voy a quejar de eso porque yo lo elegí. Siempre hay que sacar algo bueno de todo lo malo, y esto me sirvió para crecer”.

Con el paso del tiempo, Coti Romero asegura haber encontrado un nuevo equilibrio. En sus redes sociales compartió que en agosto dará inicio a la carrera de periodismo deportivo. “Ya estoy inscripta y tengo que hacer muchos trámites. Tengo que recuperar mi título de la secundaria para poder completar el papeleo para la facultad y no estoy pudiendo”, contó.

La artista resaltó que se tomó el tiempo necesario para concentrarse en su bienestar personal. “Me dediqué tiempo a mí misma. Sentía que lo necesitaba. Que no esté tan activa en redes no significa que no esté bien. Estoy bien, gracias a Dios, realmente estoy muy bien. Voy al gimnasio, me estoy enfocando en mí y me siento mucho mejor”, compartió.

A través de su testimonio, Coti Romero dejó en evidencia que, más allá del brillo de la fama, también tuvo que atravesar momentos difíciles. Sin embargo, las lecciones aprendidas y la fortaleza que desarrolló le permiten hoy proyectar un futuro distinto, con nuevos objetivos y la esperanza de que su experiencia pueda servir de guía a quienes atraviesan situaciones similares.