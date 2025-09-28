Con una espectacular fiesta, Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su bebé: cómo se llamará

Rocío Marengo y Eduardo Fort aprovecharon este sábado una reunión con familiares y amigos para dar uno de los anuncios más esperados: el sexo de su bebé. La fiesta tuvo lugar en un espacio privado de Punta Carrasco y que contó con decoración temática, globos y la clásica dinámica del “reveal” que culminó en emoción generalizada.

En las redes sociales, Marengo compartió imágenes y fragmentos de videos donde se la ve junto a su pareja frente a una bomba de humo azul que descubrió que esperan una niño. “Camino al momento más lindo de nuestras vidas”, comentó la animadora.

Rocío Marengo y Eduardo Fort serán padres (Instagram de Rocío Marengo)

“¡Sí, esperamos un varón! Lo celebramos rodeados de muchos amigos y familia. Fue un fiestón”, escribió Marengo en sus redes sociales junto a un video del mágico momento.

Rocío Marengo confirmó que espera su primer hijo con Eduardo Fort: “Te buscamos mucho”

Marengo lució un conjunto elegante en tonos neutros, mientras que Fort acompañó con un traje azul y camisa blanca. Las caras de quienes estaban presentes, como familiares y amigos íntimos, que apostaron al llegar al lugar sobre cuál sería el sexo del bebé y eligieron una estrella rosa o azul, fueron captadas en cámara.

Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su bebé.

Por el momento, la pareja no reveló el nombre, ni comentarios a futuro sobre el embarazo, fecha estimada de parto u otros detalles del bebé. Pero sin dudas, este momento funcionó como un hito emotivo pero también mediático en la vida compartida de ambos.

Entre los invitados a este festejo se pudo ver a Marta y Felipe Fort, hijos del recordado empresario y mediático Ricardo Fort y sobrinos de Eduardo. Entre los famosos se destacaron Marley junto sus hijos Mirko y Milenka; Iliana Calabró y su pareja; su hermana Marina Calabró junto a Rolando Barbano. Mica Viciconte y Fabián Cubero, Aníbal Pachano, Emily y Belu Lucius también fueron de la partida.

Así se enteraron Rocío Marengo y Eduardo Fort el sexo de su bebé