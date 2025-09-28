Con una espectacular fiesta, Rocío Marengo y Eduardo Fort revelaron el sexo de su bebé: cómo se llamará

Rocío Marengo y Eduardo Fort aprovecharon este sábado una reunión con familiares y amigos para dar uno de los anuncios más esperados: el sexo de su bebé. La fiesta tuvo lugar en un espacio privado de Punta Carrasco y que contó con decoración temática, globos y la clásica dinámica del “reveal” que culminó en emoción generalizada.
En las redes sociales, Marengo compartió imágenes y fragmentos de videos donde se la ve junto a su pareja frente a una bomba de humo azul que descubrió que esperan una niño. “Camino al momento más lindo de nuestras vidas”, comentó la animadora.
“¡Sí, esperamos un varón! Lo celebramos rodeados de muchos amigos y familia. Fue un fiestón”, escribió Marengo en sus redes sociales junto a un video del mágico momento.
Marengo lució un conjunto elegante en tonos neutros, mientras que Fort acompañó con un traje azul y camisa blanca. Las caras de quienes estaban presentes, como familiares y amigos íntimos, que apostaron al llegar al lugar sobre cuál sería el sexo del bebé y eligieron una estrella rosa o azul, fueron captadas en cámara.
Por el momento, la pareja no reveló el nombre, ni comentarios a futuro sobre el embarazo, fecha estimada de parto u otros detalles del bebé. Pero sin dudas, este momento funcionó como un hito emotivo pero también mediático en la vida compartida de ambos.
Entre los invitados a este festejo se pudo ver a Marta y Felipe Fort, hijos del recordado empresario y mediático Ricardo Fort y sobrinos de Eduardo. Entre los famosos se destacaron Marley junto sus hijos Mirko y Milenka; Iliana Calabró y su pareja; su hermana Marina Calabró junto a Rolando Barbano. Mica Viciconte y Fabián Cubero, Aníbal Pachano, Emily y Belu Lucius también fueron de la partida.