Compararon los precios de shoppings y outlets y armaron debate: ¿Reales o verso?

Comprar ropa sin que nuestra billetera sufra en el proceso, ¿es posible? En un contexto inflacionario, de restricciones a la llegada de productos y en el que la referencia de precios se ha perdido, renovar nuestro armario puede parecer una tarea imposible. Es entonces que surge la solución: como exploradores, salimos a la caza de las mejores ofertas.

La opción a la que cada vez más personas acuden es a los outlets, espacios que venden productos de temporadas pasadas o de excedentes de producción a precios inferiores al habitual. Pero, ¿es realmente negocio comprar en ellos? En los últimos días, un video que revela cómo es comprar en estos locales se ha vuelto viral en redes sociales.

Outlets: ¿negocio o estafa?

El video fue subido en conjunto por las cuentas Mamá Ahorro y Carola Cuenta, especializadas en lifestyle y compras. Las usuarias partieron de una premisa simple: comparar el precio que se paga por ropa de algunas de las principales marcas en sus locales de shoppings versus el costo de los mismos productos en sus versiones outlets.

La tarea no es del todo fácil ya que no se encuentran los mismos productos: los outlets normalmente trabajan con ropa fuera de temporada y que ya no está en circulación, por lo que no hay un equivalente exacto. Sin embargo, tomando de base prendas similares, las expertas en compras compararon los precios y el resultado sorprendió a más de uno.

En términos generales, los outlets sí demostraron su misión de locales de ahorro. Los productos no solo estaban a menor precio sino que estas tiendas, en oposicion a los locales de shopping, también ofrecían grandes descuentos o promociones estilo 2x1. “¿Vieron esos precios? ¡EL DOBLE!”, escribieron las influencers en el posteo, dando cuenta de lo más caro que puede ser comprar en una tienda.

Outlets vs shopping, el debate

Como era de esperar, la publicación suscitó debate entre los usuarios, cada uno compartiendo su propia experiencia. “He ido a distintos outlests, y en general son puro verso. Muy pocas veces encontrás buenos precios”, escribió un usuario. “Para mí, lo mejor es ir a Flores”.

Liquidaciones, una forma ideal de comprar Foto: Ramiro Pereyra

“Siempre fui a outlets y mi experiencia es todo lo contrario. ¡Tienen precios de no creer!”, le respondió otro usuario a su vez a quien dijo que en realidad los outlets son caros. Más de uno, por su parte, recomendó ir a comprar a la calle Avellaneda, en Flores.

Sin embargo, esto no se salva también de sus polémicas. “Flores últimamente dejo de tener buenos precios”, se quejó un usuario, mientras otro agregó: “Sí, porque le avisaron a medio país”. Encontrar la mejor oferta sigue requiriendo su trabajo.