Cinthia Fernández reveló la cifra millonaria que le debe Matías Defederico: “Me pidieron el ...”

Cinthia Fernández es una de las famosas que supo hacer su carrera en los medios de comunicación como bailarina, modelo y ahora panelista. Desde que se convirtió en madre no duda en hacer todo lo que esté a su alcance para que sus hijas sean felices.

Cinthia Fernández y sus hijas Foto: Instagram

La polémica separación de la bailarina y el exfutbolista Matías Defederico es conocida por todos, desde que en 2016 decidieron cortar su relación, la panelita lucha todo el tiempo para que Defederico cumpla con su parte del acuerdo de alimentos.

La guerra judicial de los padres de Bella, Charis y Francesca tuvo varios capítulos en distintos programas de televisión. Esta vez fue la panelista que aprovechó el tema que se trataba en el programa del que forma parte “Nosotros a la Mañana” para dar a conocer el estado actual de su situación por la cuota alimentaria.

La deuda millonaria de Matías Defederico

La panelista no se calló nada y apuntó contra su exmarido: “Me debe 40 mil dólares de alimentos”. Al referirse al cuerdo que mantuvieron por la cuota, Cinthia resaltó: “Es tan poca la plata la que me pasa que ni me acuerdo. Son tremendos, él y su madre. Me pidieron el alquiler de la mitad de mi casa, imaginate”.

Ante la pregunta del conductor sobre sus tres hijas, Cinthia comentó: “Ellos van ratas por la vida como si nada, viven una vida carita, pero para las pibas, nada”. La bailarina se mostró molesta e indignada por la situación y decidió exponer a su expareja.

El conductor del programa quedó sorprendido ante los detalles que contó Cinthia y le bridó su ayuda: “Ella es talentosa, trabajadora, querida… pero las nenas tienen derecho a que paguen lo que debe. Arrancamos una campaña para que lo haga”.